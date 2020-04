Arsenal bekrefter overfor Sky Sports at de har tatt kontakt med David Luiz, Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé og Granit Xhaka etter at spillerne har brutt myndighetenes retningslinjer for å hindre koronasmitte.

Rekordkjøpet Pépé er filmet mens han spilte fotball i en park i Nord-London, mens Xhaka og David Luiz møttes i en park i Southgate. Lacazette ble avbildet da han snakket med en bilpasser i oppkjørselen, ifølge kanalen.

Britiske myndigheter oppfordrer folk til å holde seg hjemme. Om de må gå ut, skal de holde minst to meters avstand til alle som ikke bor på samme adresse.

Arsenal-spillerne er ikke de første Premier League-spillerne som bryter restriksjoner.

Tottenham-duoen Serge Aurier og Moussa Sissoko trente sammen utendørs. Aurier la det til og med ut video av det på Instagram. Tottenham-manager José Moruinho måtte også beklage da han hadde tatt med noen av spillerne for å trene i en park.

Manchester City-spiller Kyle Walker la seg flat etter å ha arrangert fest med eksortepiker, mens Aston Villa-stjernen Jack Grealish kolliderte med to parkerte biler da han var på vei hjem fra fest. Det straffet seg økonomisk.

Det er fortsatt usikkert når Premier League-sesongen starter opp igjen.