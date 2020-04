I meldingen lagt ut onsdag kveld skriver Slyngstad at han har sviktet organisasjonskulturen og svekket omdømmet til Oljefondet, melder VG.

– Jeg er virkelig, virkelig lei meg, skriver Yngve Slyngstad i en melding til sine ansatte.

Slyngstad annonserte sin avgang i oktober 2019. Nyheten var derfor kjent da han én måned senere reiste på Tangens luksusseminar.

Både Slyngstad og Tangen har avvist at den avtroppende oljefondsjefen hadde noen innflytelse ved valget av Tangen som ny sjef.

Beklager privatfly

I meldingen publisert på intranettet legger Slyngstad vekt på at at han benyttet muligheten til å reise med privatfly betalt av Tangen. Han var kun passasjer på flyet på vei tilbake til Norge.

I tillegg til flyreisen fikk han påspandert opphold, mat og drikke under seminaret.

Norges Bank opplyste mandag at det var første gang Yngve Slyngstad som leder av fondet ikke reiste med rutefly dekket av Norges Bank.

– Det var ikke på linje med vår beskjedne profil. Det var mangel på god dømmekraft og et klassisk eksempel på hvordan man ikke er profesjonell, på tross av alle mine år med erfaring og forsiktighet, fortsetter han.

Fungerende kommunikasjonssjef i Norges Bank Investment Management (NBIM) Marte Skaar bekrefter til TV 2 at meldingen ble publisert onsdag kveld.

Dette er saken

Bakgrunnen for sakens utvikling er VGs avsløring om at den nylig ansatte lederen for oljefondet, Nicolai Tangen, i november 2019 spanderte et luksusseminar i USA for flere av Norges samfunnstopper.

Turen bestod av private jetfly fra Europa, tre netter på luksushotell med mat og drikke, i tillegg til to show av stjernene Sting og Gregory Porter. Alt var betalt av Nicolai Tangen til en prislapp på 28 millioner kroner.

Blant de deltakende på turen var avtroppende leder av Oljefondet Yngve Slyngstad, og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

I etterkant av avsløringen har Norges Bank lagt fram en fullstendig redegjørelse av ansettelsesprosessen av Tangen. Der skriver de blant annet at Slyngstad ikke var involvert i ansettelsesprosessen.

Saken oppdateres.