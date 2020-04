Nydelig fransk fiskesuppe

Oppskrift focaccia:

Har du lite gjær, bak med 1⁄4 ts tørrgjær (eller en ertestor bit fersk gjær), bruk lunkent vann, dekk til og la heve 5- 6 timer på kjøkkenbenken. Oppskrift tilpasset en liten langpanne ca. 20x30 cm, eller form til et ca. 25x25 cm rundt brød på et bakepapirkledd stekebrett.

5 dl lunkent ev kaldt vann

2-3 ts tørrgjær (eventuelt ½-1⁄4 ts tørrgjær ved langtidsheving 6-8 timer i romtemperatur)

½ dl + 2 ss olivenolje

1 ts salt

1 ts honning (kan sløyfes)

Ca. 1,1 l hvetemel, 2-3 dl av hvetemel kan byttes ut med fint sammalt hvete/spelt

Løs fersk gjær opp i lunkent vann. Tørrgjær tilsettes sammen med melet. Tilsett olje, salt og honning. Elt inn melet. Deigen skal være litt klissete, som en tykk grøt. Tilsett 2 ss med olje helt mot slutten slik at den smører seg rundt deigen. Dekk bollen med plastfilm og sett til heving 40-50 minutter. Fordel deigen over i en smurt eller bakepapirkledd langpanne. Klapp deigen til den dekker formen. La deigen etterheve under plast ca. 40 minutter. Hell litt olivenolje over det ferdig hevede brødet. Stikk hull i brødet med fingertuppene og dryss over flaksalt og eventuelt rosmarin. Stek på nederste rille i varm stekeovn 200 grader i 20- 30 minutter. Avkjøl på rist.