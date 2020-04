Slovakiske Marek Sapara (37) kom til Rosenborg i 2006. Midtbanespilleren ble en hit på Lerkendal.

På 77 kamper scoret slovaken 19 mål - flere av dem virkelige perler. Han fikk sin egen sang av Rosenborg-fansen. Den runget på Brann stadion da en frispark-suser fra Sapara sendte Rosenborg opp i 3-1-ledelse og i praksis sikret gull i 2006-sesongen.

Sapara ble i Rosenborg i tre og en halv sesong før han ble solgt til tyrkiske Ankaragücü.

I Adresseavisens podcast Rasmus&Saga forteller Sapara om årene i Rosenborg. Han røper at han hadde en stygg uvane.

– Jeg røykte. Det var uvanen min. Jeg hadde røykt i lang tid. Det hjalp ikke min fysiske form, men det påvirket ikke mine tekniske og taktiske ferdigheter så mye, sier han.

På spørsmål om hvor mange sigaretter det ble om dagen, svarer Sapara kjapt.

– Ti om dagen. Jeg sa til meg selv at når man trener hardt og jobber 100 prosent på trening og kamp, påvirker det ikke deg så mye. Men det var en tåpelig feil jeg gjorde i karrieren. Nå er jeg eldre og kanskje smartere. Jeg røyker ikke lengre. Jeg sluttet etter karrieren, humrer han.

Sapara var aktuell for Besiktas sommeren 2009. Tyrkerne la 30 millioner kroner på bordet for å sikre seg RBK-spilleren, men Rosenborg avslo budet og overgangen gikk i vasken. Det var Sapara lite fornøyd med. Han var glad i Rosenborg og Trondheim, men følte nivået på den norske serien var for lavt. Sapara ville spille seg inn i den slovakiske VM-troppen. Muligheten kom i begynnelsen av 2010.

I Tyrkia var Sapara svært skadeplaget, men han fikk kamper både for Ankaragücü, Trabzonspor og Gaziantepspor. I 2014 var han aktuell for Rosenborg-comeback. Sapara var i kontakt med en agent som sjekket muligheten for en retur, men slovaken var selv skeptisk med tanke på at han hadde vært gjennom tre alvorlige kneskader.

– Det er risikabelt for en klubb å gi deg muligheten med så alvorlige skader. Men Gaziantepspor kjente meg. De ringte meg, og vi signerte en kontrakt på seks måneder. Heldigvis var kneet mitt ok, men det var ikke 100 prosent. Det ville ikke vært et bra trekk av Rosenborg å hente meg. Det var stor risiko for flere skader, innrømmer han.

Sapara er for tiden assistenttrener i Ružomberok, klubben han spilte for før han kom til Rosenborg.