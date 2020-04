Idol-Oda hadde gitt opp artistdrømmen – dette fikk henne til å snu

Oda Gondrosen (23) fra Fredrikstad er en av topp fem deltakere i årets sesong av Idol.

I løpet av direktesendingene har hun gitt dommerne gåsehud, og stemmen hennes har blitt beskrevet som upåklagelig.

– Jeg lever drømmelivet, nå som jeg får drive med musikk og synge. Idol er en utrolig mulighet, sier Gondrosen på telefon til TV 2.

23-åringen forteller at hun aldri hadde trodd at hun skulle nå så langt i musikkonkurransen.

– Jeg har prøvd før, både i Idol og The Voice, men så la jeg drømmen på hylla. Jeg er glad for at jeg tok sjansen en gang til, sier hun.

Idol og The Voice

Dette er nemlig ikke første gang hun er med på en musikkonkurranse på TV. Da hun var 16 år kom hun videre fra audition i Idol, og da hun var 19 år røk hun ut av The Voice like før direktesendingene startet.

Selv om hun ikke angrer på deltakelsene, innser hun nå at hun var for ung for en slik musikkonkurranse da.

– Da jeg var med på Idol som 16-åring, var jeg en helt annen person. Jeg var sjenert og turte nesten ikke å snakke til kamera. Jeg var ikke klar for å være med på noe sånt, sier hun.

– I The Voice var det kjipt å ryke ut like før livesendingene. Det føltes ut som at jeg røk ut på målstreken. Jeg innså da at dette er en drøm som ikke er lett å oppnå og at man må jobbe hardt for å lykkes som artist, sier hun videre.

La musikken på hylla

Gondrosen forteller at hun satt og ventet på at ting skulle skje etter The Voice-deltakelsen i 2015, men de store tilbudene uteble.

– Selv om jeg ikke kom kjempelangt i konkurransen, så tenkte jeg at dette var min sjanse. Men jeg forstod ikke hvordan jeg skulle komme seg opp og fram. Jeg tenkte at noen ville hjelpe meg, men jeg gjorde ingenting selv for å få kontakter i musikkbransjen. Jeg prøvde å synge litt, men det ble liksom ikke noe av det, sier hun.

Hun fikk sangoppdrag i bryllup og ga ut en egen låt, men der stoppet det. Noen måneder etter The Voice begynte hun på sykepleierstudiet, og da ble musikkdrømmen lagt på hylla.

– Da jeg studerte gikk det mye tid til eksamen og praksisjobbing. Jeg elsker å være sykepleier, men jeg tenkte hele tiden at jeg må synge mer, siden det gjør meg gladere, sier hun.

Alt snudde

Så skjedde det noe i fjor høst som snudde om på alt. Etter en fire års pause fra musikken, jobbet hun som sykepleier i Fredrikstad kommune og tok et årsstudium som ekstra utdanning. Så fikk hun en melding i innboksen.