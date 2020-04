Elektrisk e-tron har gitt Audi en voldsom opptur i det norske markedet. Etter årets første kvartal var det solgt og registrert 3.754 nye e-tron her til lands.

Med det er den elektriske SUV-en Norges mest solgte personbil. Dette gjør også at Audi for første gang i historien er Norges mest solgte bilmerke.

4.027 biler har Audi totalt levert ut så langt i år. Det gir dem en markedsandel på hele 12,4 prosent. Dette er en økning på formidable 223,2 prosent sammenlignet med de tre første månedene av fjoråret.

I starten lanserte Audi e-tron i en utgave som heter 55. Den har i dag startpris på 651.900 kroner. Mot slutten av fjoråret kom så e-tron 50, den starter nå på 487.720 kroner.

Kjøperne har dårlig tid

Men nå ligger det an til en betydelig prisøkning her. Bransje-nettstedet BilNytt.no er først ute med nyheten om at Audi setter opp prisene sine betydelig i Norge, fra fredag denne uken.

De har fått tilgang på denne meldingen fra Audi-forhandleren Albjerk Bil:

«Bilprisene (uten avgifter) vil ha forskjellig økning, og påslagene vil bli høyere enn vi har sett tidligere. Prisen på Audi e-tron er nå estimert til å øke betraktelig, og vi oppfordrer til å handle bil nå hvis du ønsker å kjøpe bil med «gammel» pris».

Vi kjørte e-tron første gang – i Colorado!

e-tron har fått mye skryt for interiøret, her er det høy kvalitetsfølelse.

Også utstyret blir dyrere

Til BilNytt.no bekrefter administrerende direktør Ulf Tore Hekneby hos importøren Harald A. Møller AS prisøkningen:

– Det stemmer at vi onsdag varslet om at prisene på alle Audi-modeller får en økning på mellom 8 og 12 prosent. Bakgrunnen for det er den betydelige svekkelsen den norske kronen har hatt mot euro.

Det betyr at vi kan regne med et økning i prisen på e-tron i størrelsesorden 50.000-60.000 kroner. Kanskje også mer enn dette. Her er det også verdt å merke seg at prisøkningen dessuten omfatter utstyr og ulike pakker av disse. Som premiummerker flest, tilbyr Audi svært mye ekstrautstyr til bilene sine. Før en e-tron er "ferdig" spekket, har den gjerne fått ekstrautstyr for betydelige beløp.

Dette sier Auds norske kommunikasjonssjef Morten Moum til Broom:

– I en periode stenger vi for spesialbestillinger, da lagersituasjonen er god og vi kan tilby de mest populære modellene og variantene med rask utlevering og attraktive priser. Litt senere oppdaterer vi systemene våre med nye priser hvor valutasituasjonen fører til en prisendring på mellom 8 og 12 prosent for Audis modeller.

– For at forhandlerne våre skal kunne følge opp kunder som allerede er i prosess med å bestille bil, er bestillingssystemet åpent med dagens priser ut torsdag denne uken. Samtidig er det viktig å understreke at kunder som har en bil i bestilling kan forholde seg til prisen som står i kontrakten.



Les testen vår av Audi e-tron her:

Audi e-tron har truffet det norske markedet perfekt og er mest solgte bil med god margin så langt i år.

Flere andre har økt prisen

Audi er forresten langt fra de eneste som nå setter opp prisene. Flere importører har allerede gjort det samme. Dette begrunnes i hovedsak med valutasituasjonen. Den norske kronen har svekket seg hele 20 prosent mot euro så langt i år. Det betyr at det blir langt dyrere for importørene å kjøpe inn biler fra fabrikk.

Her er noen eksempler fra den siste tiden:

Hyundai Kona Electric har blitt 45.000 kroner dyrere.

Tesla Model 3 Standard Range Plus har økt prisen med 46.000 kroner.

Porsche Taycan 4S (innstegsmodellen av Taycan) har økt prisen med 47.000 kroner. Toppmodellen Taycan Turbo S har på sin side blitt hele 129.000 kroner dyrere.

LES MER: Med takboks bruker elbilen mye mer strøm

Se video: Denne e-tronen har en helt spesiell jobb