– Som å si at 240.000 skal gå på Nav

Ifølge TV 2s kilder vil regjeringen flytte iskanten til 15 prosent, men tillatelser som allerede er gitt til oljeleting blir ikke rørt. Nå blir det bråk i Stortinget.

– Isen er der isen er. Og om dette huset skal vedta at det er is der det ikke er is, da har dette huset spilt fallitt, sier tidligere olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp).

Han mener signalet fra regjeringen er at de som jobber i olje- og gassbransjen må finne seg noe annet å gjøre.

– Det er rett og slett ikke mulig å gjøre det regjeringen nå gjør. Da synes jeg man skal være ærlig og si at vi ikke ønsker denne aktiviteten, men at vi ønsker å sende de 240.000 menneskene som er tilknyttet denne næringen på NAV. Det er egentlig det man sier, sier Freiberg

– Det er helt surrealistisk å vedta på Stortinget i Oslo en is som ikke er der, det går rett og slett ikke an.

– Kan Fremskrittspartiet støtte dette?

– Nei, om man skal vedta at det er is der det ikke er is, da kan man like godt si at man ikke ønsker at denne næringen skal være i landet, sier Freiberg.

Siv Jensen har truet med å trekke støtten til regjeringen, hvis de flytter iskanten sørover.

SV: En dårlig avtale for verdens miljø

SV-leder Audun Lysbakken angriper regjeringen fra den andre siden, og mener avtalen er totalt uforsvarlig.

– Dette er en dårlig avtale for verdens miljø. Det er knapt til å begripe at Venstre, som kaller seg et miljøparti, kan gå med på dette, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

Han sier Norge allerede har funnet mer olje enn vi kan brenne, hvis vi skal nå målene i Paris-avtalen. Han mener derfor avtalen er totalt uansvarlig.

– Vi frykter at regjeringen legger fram en gjennomborret iskant hvor de tillater svært risikofylt oljeboring innenfor noen av de mest sårbare og verdifulle havområdene vi har. SV kommer til å slåss med nebb og klør for å holde oljeselskapene unna de sårbare havområdene. Grensene for oljevirksomhet må settes der de miljøfaglige rådene sier den er, altså der det er 0,5 prosent sjanse for å finne is i april.

IKKE FORNØYD: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Vidar Ruud

Naturvernforbundet: – Et knefall for oljeindustrien

– Regjeringen trosser de miljøfaglige rådene, og går for en hjemmesnekra grense på den verdifulle iskantsonen som går noe lenger sør enn i dag, men tilfeldigvis rett nord for oljeblokkene som allerede er tildelt innenfor iskantsonen, sier leder av Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg til TV 2.