Den skandaleomsuste artisten Aaron Carter venter barn med kjæresten Melanie Martin (28), ifølge ham selv.

Nyheten skal han ha sluppet under en direktesending på Instagram, hvor han viste frem en graviditetstest til alle seerne.

– Åpenbart så har jeg et barn på vei. Jeg kommer til å bli en opptatt far, det er sikkert. Dette er en offisiell bekreftelse. Vi er gravide, skal Carter ha sagt i sendingen, skriver People.

Vold i hjemmet

Det har gått fort i svingene for kjæresteparet. Svenske Aftonbladet skriver at Carter og Martin bekreftet forholdet i januar 2020, og at de måneden etter flyttet sammen. I mars hadde han allerede tatovert navnet på sin kjære i sitt eget ansikt.

Samme måned som Melanie Martin ble foreviget i Carters fjes, ble hun pågrepet av politiet i parets hjem etter en stor krangel som skal ha startet med at hun angivelig løy om en graviditet. Den gang sa Carter til TMZ at han aldri kom til å finne tilbake til Martin igjen, og at det forholdet var over.

Kort tid senere trakk han politianmeldelsen, og til People sier han at de begge innså at de elsket hverandre.

Biseksuell

I 2017 sto Carter frem som biseksuell. I et innlegg på Instagram sa han at han har holdt legningen skjult halve livet.

– Det er noe jeg vil fortelle, som er viktig for meg og min identitet, og som har tynget meg hele livet.

– Rundt 13-årsalderen ble jeg tiltrukket av både gutter og jenter, skrev Carter i et åpenhjertig innlegg på Instagram.

Carter har tidligere vært åpen om sitt narkotikamisbruk og problemer med spiseforstyrrelser.