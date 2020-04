Er du bileier, er det dessverre stor sjanse for at du har opplevd det du også: Ute på kjøretur hører du plutselig et hardt smell mot frontruten.

Når du får sjekket nærmere, kan det ha blitt med smellet – og ingen synlige skader. Eller du oppdager den karakteristiske "rosen", ett eller annet sted på frontruten. Og da er det ingen tvil: Du har fått steinsprutskade.

Dette opplever veldig mange av oss hvert år. Det merker også forsikringsbransjen. Reparasjon av frontruter etter steinsprut koster landets forsikringsselskaper årlig 1,6 milliarder kroner.

– Våren er høysesong for steinsprut. Når snøen smelter, blir småsteiner og annet rask i veibanen virvlet opp, og smeller inn i frontruten, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Liten nedgang i fjor

Flere steder i landet, har det i perioder vært bare veier de siste månedene. Det medfører at sesongen for steinsprutskader har startet tidlig i år.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

I løpet av 2019 måtte 246.000 bileiere innom et verksted for å reparere ruten eller få den skiftet. Forsikringsbransjen betalte ut 4,4 millioner kroner hver eneste dag etter slike skader. Flest skader registrerte Gjensidige i april og mai.

Selv om antallet skader og utbetalinger holder seg stabilt høyt, ble det i fjor registrert en nedgang i antall skader, på 4 prosent. Gjensidige fremholder tre ting som kan ha bidratt til dette:

Bedre veistandard

Autopilot i bilene gjør at det holdes større avstand til bilen foran

En veldig mild vinter med lite snø, og dermed mindre strøing med sand og grus

Slik kan du unngå både steinsprut og riper

Det ligger mye småstein på asfalten når vinteren er over. Disse vil du helst ikke ha slynget inn i frontruten din!

Dekke til kjapt

De siste ukene etter at koronaviruset slo innover Norge, har antall glasskader hos Gjensidige for øvrig blitt redusert med over 30 prosent. Dette har nok en klar sammenheng med at det har vært langt mindre bilkjøring enn normalt denne perioden.

Hvis du får en skade i frontruten, er det viktig å dekke den til raskest mulig med tape. En ubeskyttet sprekk vil bli fylt av skitt, og da kan det være umulig å reparere den. Glassverksteder deler gjerne ut spesielle klistremerker for formålet.

Tenk deg om før du kjører bilen inn her:

En frontrute er ikke lenger bare en frontrute. Det kan også ha mye å si for prisen. Denne tilhører for øvrig en Tesla Model X.

Mye billigere å reparere

– Det beste og enkleste rådet er å holde god avstand til bilen foran, men noen garanti mot en liten «rose» i frontruten er det ikke, sier Voll.

Veier som har vært strødd er mer utsatt enn veier som kun har vært saltet.

Kostnadene ved å skifte en rute er store. På bilmodeller med varmetråder i frontvinduet eller andre tekniske innretninger er kostnadene ekstra høye. Derfor er det en stor fordel når kunden velger å reparere ruten, i stedet for å skifte den. Alle bileiere med delkasko eller kasko får reparert steinsprutskade gratis. Må ruten skiftes er det som regel en egenandel.

Har bilen gått mer enn 100.000 kilometer? Da bør du passe på

Fakta om steinsprutskader 246.465 bileiere opplevde steinsprutskade i 2019 - det tilsvarer 675 skader daglig.

Erstatningsutbetalingene de siste årene har endt på rundt 1,6 milliarder kroner.

Gjennomsnittskaden ligger på rundt 6500 kroner Alle tall: Finans Norge

Video: Dette skal du ikke være redd for å gjøre med bilen