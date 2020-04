Under et pressetreff torsdag formiddag påpekte Irene Svenonius, finansregionråd i Region Stockholm, at det nå kommer signaler om at koronasmitten kan være på retur. Det innebærer imidlertid ikke at folk bør begynner å leve som før, advarer hun.

– Straks springer mange glade ut på byen og setter seg på puber og på uteserveringer, men la meg være ekstremt tydelig: Dette er langt fra over, sa Svenonius.

– Hold ut, hold avstand

Hun viste til at 1071 mennesker så langt har dødd med koronasmitte i Stockholms-regionen og at helsearbeidere jobber lange dager for å berge liv.

– Det gjelder nå for oss å holde ut og holde avstand, ellers kan kurvene lynraskt vende oppover igjen. Nå er ikke tiden for å trenge seg sammen på en trivelig kafé eller uteservering eller henge med kompiser. Vi må ikke slippe opp når vi begynner å se at vi er på et platå, sa hun.

De siste tallene fra Folkhälsomyndigheten viser at 16.004 svensker har fått påvist koronasmitte. 1937 er døde. Stockholmsregionen er hardest rammet i Sverige.

Ledig kapasitet

Den siste uken har antallet dødsfall per dag sunket kraftig. Svenonius fortalte at de som jobber med helse og beredskap har lagt ned en formidabel innsats for å bygge opp behandlingskapasiteten. Resultatet er at regionen nå har kraftig overkapasitet, med 80 til 90 ledige intensivsengeplasser.

– Hele denne gigantiske omstillingen hadde ikke vært mulig om de ansatte ikke hadde stilt opp i det omfanget de gjør og de gjør en heroisk innsats hver dag, sa hun.