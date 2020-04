Disse bør unngå å sove i hengekøye

Å skue utover naturen i hengekøye har blitt svært populært. Flere sportsbutikker melder at hengekøyene flyr ut av hyllene.

Men det er ikke alle hengekøye passer for.

Kiropraktor Sigmund Sagberg Andersen ved Nydalen kiropraktorklinikk sier at, så vidt han vet, ikke finnes noen forskning på det å tilbringe tid i hengekøye.

– Men av erfaring vil jeg si at korte perioder i hengekøye ikke skader. Man ligger mykt, og kan også gynge frem og tilbake ved hjelp av bevegelser, sier Sagberg Andersen til TV 2.

Han sier at det er positivt at folk tar med seg hengekøyen på tur. Det betyr at folk skal ut og bevege på seg, og mer bevegelse, betyr mindre plager, sier han.

Dårlig rygg? Pass på

Men han sier han ikke anbefaler hengekøye for de med ryggplager.

– Det er vel verken bra eller dårlig for ryggen å bruke hengekøye. Men hvis man har ryggplager, så ville jeg nok ikke anbefalt det. Det er en hel liten manøver bare det å skulle komme seg oppi soveposen i en hengekøye. Dette er ikke optimalt hvis man har ryggplager med symptomer. Det er også lite bevegelsesmuligheter i løpet av natta, og da kan en allerede symptomatisk korsrygg stivne til litt, sier kiropraktoren.

Dersom man har ryggplager, tipser Sagberg Andersen om å kanskje droppe å sove i den, men heller tar den med for å hvile litt før man går videre på turen eller hjem.

– Helt topp

Sovestillingene i en hengekøye er begrenset, men er du en som sover hele natta på ryggen, går det bra, sier kiropraktoren.

Det er er dog viktig å få den så stram og flat som mulig, for det åpner for en mer behagelig stilling på siden, råder Sagberg Andersen.

– Generelt syns jeg det er topp at folk bruker naturen mer i disse dager. Hengekøyen er lett å ta med seg, veier ingenting og gjør at det er morsomt for hele familien å ta turen inn i skogen, campe et par timer og bruke hengekøyen, sier kiropraktor Sigmund Sagberg Andersen.

Umuliggjør å ligge på magen

Toralf Thomassen, kiropraktor og fysioterapeut for Din Helse Bjølsen og Crossfit Oslo, sier at heller ikke han finner noen særlig forskning relatert til å hengekøyer og ryggplager.

Thomassen sier at folk er ekspert på sin egen rygg og hvordan den reagerer. Han sier imidlertid at han leser at mange føler de sover dypere og er mer uthvilt etter å ha sovet i hengekøye.

– Dersom dette skulle vise seg være fakta, så er søvn av god kvalitet alfa og omega for pasienter med smerter. Da vil jeg anbefale dette, sier Thomassen.