Torleiv (72) ble rasende da han leste bakpå håndspriten

I mars kom Olsvold og svigersønnen hjem fra en fotballtur til Liverpool.

Før de ble satt i korona-karantene i to uker, kjøpte han inn ti flasker håndsprit til 49 kroner flaska på billigbutikken Kroneland i Haugesund.

– Vi er begge over 70 år og i risikosonen, så vi måtte sikre oss håndsprit, forklarer Olsvold overfor TV 2.

72-åringen og kona har brukt denne håndspriten daglig, og tok med seg én av flaskene da de gikk tur søndag.

Da de skulle sprite hendene før matpausen, leste Olsvold det som stod bak på håndspriten.

Da reagerte han sterkt.

ÅTTE ÅR SIDEN DEN GIKK UT: Håndspriten Torleiv Olsvold kjøpte gikk ut i 2012. Foto: Privat

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

– Mildt sagt rasende

– Der stod det utløpsdato september 2012. Jeg ble mildt sagt rasende og hisset meg opp, sier Olsvold til TV 2.

Pensjonisten sier at han reagerte med å ringe Haugesund Avis for å få redaksjonen til å se nærmere på saken.

– Det er ikke viktig for meg å komme i avisa, men jeg vil at andre skal få vite om at butikker kan selge håndsprit som har gått ut på dato for mange, mange år siden, sier han.

Reagerer på merking

Olsvold sier at han husker den lange køen på Kroneland den dagen han kjøpte flaskene, og hevder at han ikke ble informert om at håndspriten hadde gått ut på dato.

– Flaskene ble solgt som bare det. Mange andre har blitt lurt, mener 72-åringen.

– En skal ikke spille hasard med folk i disse tider. I etterkant har jeg hørt at det var en liten, gul lapp på esken hvor det stod med liten skrift at håndspriten hadde gått ut på dato, men den lappen var i så fall umulig å se, mener han.

RETURNERT: Torleiv Olsvold dro til butikken med håndspriten og fikk pengene tilbake. Foto: Privat

Han hevder at håndspriten som hadde gått ut på dato var plassert sammen med andre desinfeksjonsmidler.

– Hvis en skal gjøre kunder oppmerksomme på at ting har gått ut på dato, så plasserer du det vel ikke sammen med andre like produkter som ikke har gått ut på dato, og henger en bitte liten lapp på esken, spør han.

Fikk pengene tilbake

Olsvold sier at han i en årrekke har jobbet med datomerking av matvarer i jobben sin på Nestlé-fabrikker, og derfor vet hvor viktig det er å ikke selge utgåtte produkter.

– Her skal vi liksom kaste melk når den har gått to dager over tiden, mens vi liksom skal bruke åtte år gammel håndsprit? Nei, vet du hva, sier han.

Olsvold sier at han dro til butikken med det han hadde igjen av håndspritflasker, og fikk pengene tilbake.

– Kjøpte du ny håndsprit?