De to mennene, den ene fra Iran og den andre fra Afghanistan, kom til Moria-leirens sykehus med skuddskader, ifølge kilder ved flyktningleiren.

De ble deretter overført til det lokale sykehuset, men skadene er ikke vurdert som alvorlige.

Mennene har fortalt politiet at de dro ut av leiren, som er under portforbud for å forhindre spredning av koronavirus.

Det har blitt registrert smittetilfeller i to leirer på fastlandet i Hellas, men ennå ikke i leirene på de greske øyene.

