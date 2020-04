Lille Yaris har vært en lykkepille og en pengemaskin for Toyota i mange, mange år.

De siste årene har man sett at stadig flere bilkjøpere ønsker seg en SUV. Gjerne liten og kompakt og gjerne med firehjulsdrift.

Toyota har allerede sin C-HR i denne klassen. Nå kommer de med nye og mindre bil. Den baseres nettopp på lille Yaris og kan leveres med firehjulsdrift i kombinasjon med hybrid drivlinje. Det valget har du ikke i dag på C-HR.

Tre sylindre og hybrid

Den nye SUV-en skal, akkurat som Yaris og nye Corolla, bygges på Toyotas TNGA-plattform. Plattformen har visse begrensninger i størrelse, men handlingsrommet er likevel så stort at også nye Yaris Cross bruker denne plattformen.

Toyota Yaris Cross har typiske SUV-elementer i designet, som store hjul og god bakkeklaring.

Yaris Cross utstyres med 1,5 liters motor, batteripakke og elmotor og samme 4WD-i-teknologi som på den kommende ladbare RAV4. Det vil si fjerde generasjons hybridsystem, som både skal være mer økonomisk og ha bedre ytelser enn forgjengeren. Denne tresylindrede bensinmotoren og elmotoren gir en effekt på 116 hestekrefter og har et CO2-utslipp på 90 g/km for tohjhulsdrift-utgaven, mens i AWD-i-utgaven øker utslippet til 100 g/km. Det skal være best i klassen, ifølge Toyota.

Yaris Cross får typiske SUV-egenskaper som høy bakkeklaring og sittestilling, dessuten offroad-styling i form av 18-toms hjul og robuste kanalskjørt og skjermutbyggere.

Slik skal Yaris Cross se ut innvendig. Vi kjenner igjen elementer fra den større C-HR.

Utviklet i Europa – for Europa

Bilen utviklet og designet i Europa, hvor den også skal bygges, på samme franske fabrikk som Yaris. Yaris Cross er utviklet både for det urbane livet, og for de som gjerne hiver baki ski og sykler i helgene for å gi seg naturen i vold. Toyota lover at den skal være romslig, tross kompakte ytre mål.

– Dette er en bil vi gleder oss til å få på plass i Norge. Yaris Cross er en spennende modell i et nytt og attraktivt segment hvor den har få konkurrenter som tilbyr det samme, med hybrid-drivlinje og firehjulsdrift i en så kompakt, men likevel romslig bil.



Det sier Espen Olsen som er informasjonssjef hos den norske Toyota-importøren.

Bilen vil lanseres på vårparten neste år og de første kunde vil få sine Yaris Cross ved midtsommers-tider 2021.

– Ja, først kommer jo en helt ny Yaris nå til høsten. Så kommer denne Cross-utgaven etterpå, forklarer Olsen.

Tror på norsk suksess

Han tror at mange nordmenn vil velge Cross utgaven av den populære bilen.

– Ja, absolutt. Vi ser at at både RAV4 og C-HR selger godt. Vi har derfor store forventninger også til Yaris Cross. Nordmenn er jo aktive og glade i firehjulsdrift, så vi tipper AWD-i utgaven vi stå for rundt 70 prosent av salget når den er på plass, sier Olsen.

Prisene tør han derimot ikke å si noe om ennå.

– Nei, rett og slett fordi dette er litt langt fram, både med tanke på valuta og andre ting. Men vi både tror og håper på attraktive priser, avslutter Olsen.

Toyota forventer totalt at Yaris-familien vil selge rundt 150.000 biler i året og med det vi hver tredje Toyota være en Yaris. Den lille bilen skal med andre ord stå for et stort salg.

