Den tidligere superspissen Christian Vieri, som spilte i klubber som Juventus, Lazio og Inter, har som mange latt seg begeistre av Erling Braut Haaland denne sesongen.

– Haaland er nå den beste spissen i verden, og han har gjort et godt valg i Borussia Dortmund, kanskje den beste klubben til å utvikle unggutter, sier Vieri i en direktesending på egen Instagram, gjengitt av avisen Corriere della Sera.

Den norske 19-åringen har bøttet inn mål for for RB Salzburg og Dortmund. Haaland står med 40 scoringer og ni målgivende på 33 kamper i alle turneringer. I Champions League scoret han ti mål på åtte kamper.

– Om et par år kommer han til å dra til et stort lag for 200 – kanskje 300 – millioner euro, sier Vieri, mannen som sendte Norge ut av VM i 1998.

Etter dagens kurs tilsvarer 300 millioner euro om lag 3,5 milliarder kroner. Det kan gjøre Haaland til tidenes dyreste fotballspiller. Neymar kostet om lag 2,6 milliarder kroner da han ble hentet fra Barcelona til Paris Saint-Germain.

Da Haaland gikk til Dortmund i januar, var også Manchester United ute etter ham, men unggutten valget i stedet en overgang til Dortmund. RB Leipzig og Juventus var også sterkt koblet til Haaland.

De siste månedene har han også stadig blitt linket til Real Madrid. Luis Figo, som er en legende i den spanske hovedstadsklubben, uttalte nylig at Real Madrid sov i timen da de ikke hentet Haaland i januar.

Vieri fikk også spørsmål om hvem av dagens trenere han ville spilt under.

– Jürgen Klopp. Jeg er fascinert av fotballen hans. Den er hurtig og aggressiv. Liverpool spiller som Borussia Dortmund gjorde tidligere. Det samme gjelder Pep Guardiola, sier Vieri.

Fotballen i Europa har vært stanset siden begynnelsen av mars på grunn av koronaviruset. Det er usikkert når den kan starte opp igjen, men det har vært rapportert at Bundesliga kan være i gang i mai.