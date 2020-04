Det opplyser dyrehagen ifølge CNN.

Dermed er koronavirus konstatert hos totalt åtte kattedyr ved den kjente dyrehagen.

Tidligere i april ble det kjent at den fire år gamle malaysiatigeren Nadia testet positivt for viruset. Ytterligere tre tigre og tre afrikanske løver viste symptomer på smitte, og det er nå bekreftet at disse dyrene er syke.

I tillegg har enda en tiger fått konstatert koronasmitte.

Ifølge CNN ble dyrene smittet av en ansatt ved parken, men det er ikke kjent hvordan smitten ble overført.

Både Bronx Zoo og andre dyrehager i New York har vært stengt siden 16. mars.