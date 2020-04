USAs registrerte sitt første koronadødsfall i Seattle den 26. februar. Det første dødsfallet i California ble registrert 4. mars.

Ny informasjon fra Santa Clara forteller en annen historie. Obduksjonsrapporter viser at to personer som døde henholdsvis 6. og 17. februar begge var smittet av koronaviruset.

Et tredje dødsfall i byen, registrert 6. mars, skyldes også koronaviruset.

Vanskelig å teste

Obduksjonsrapportene er videresendt til den amerikanske smittevernetaten CDC.

– Disse tre personene døde hjemme på et tidspunkt hvor tilgangen til virustester var veldig begrenset, sier rettsmedisineren i en uttalelse gjengitt av BBC.

I februar ville CDC kun teste personer som nylig hadde besøkt et område med koronasmitte, og som også viste symptomer på smitte. Ingen av de tre døde oppfylte disse kriteriene.

«Toppen av isfjellet»

Rettsmedisineren omtaler de tre dødsfallene som «toppen av isfjellet», og forventer at flere hittil ukjente koronadødsfall vil avdekkes i dagene som kommer.

– Disse dødsfallene viser at vi hadde spredning, trolig av et stort omfang, mye tidligere enn vi trodde. Det betyr også at viruset nådde byen vår mye tidligere enn hva vi har antatt, sier helsedirektør i Santa Clara, Sara Cody, ifølge The Guardian.

USAs første registrerte smittetilfelle var 21. januar, i delstaten Washington. De nye funnene fra California tyder på at koronaviruset spredte seg i området tidlig i januar, mye tidligere enn først antatt.

USA har over 840 000 registrerte tilfeller og mer enn 46 000 dødsfall som følge av koronaviruset. I California er 37 000 smittet og over 1400 døde.

Guvernør Gavin Newsom sier det er uaktuelt å lette på smitteverntiltakene, slik en rekke andre amerikanske delstater har gjort de siste dagene.