Bystyret i hovedstaden gikk i forrige periode inn for riving. Den betente saken er igjen aktualisert fordi staten har bedt Oslo kommune uttale seg om noen endringer i planen for regjeringskvartalet, skriver NRK.

– Og da får de som svar at vi ikke støtter riving av Y-blokka, sier gruppeleder for Venstre Hallstein Bjercke til kanalen.

Han sier han forventer at regjeringen lytter, men kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) svarer at det ikke er aktuelt med en omkamp om Y-blokka.

Astrup sier Statsbygg har startet det forberedende arbeidet for å kunne rive bygget og at det slett ikke var Y-blokka de ønsket innspill på.

– Det vi i utgangspunktet har spurt Oslo kommune om nå er enkeltelementer i den reguleringsplanen som de tidligere har gitt støtte til. Deriblant den såkalte perimeter-sikringen på Youngstorget, sier han.

Kommunaldepartementet opplyser at planen er at de velkjente Picasso-kunstverkene vil bli tatt ned før sommeren og at rivingen vil starte etter dette.