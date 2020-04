Trump har flere ganger kritisert WHO for å føre en «Kina-vennlig» politikk, og anklaget organisasjonen for forskjellsbehandling.

Dette fikk presidenten til å stanse all økonomisk støtte til organisasjonen tidligere denne måneden.

WHO fremhever verdien av internasjonalt samarbeid i kampen mot koronaviruset, og nå håper generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus at Trump ombestemmer seg.

– Jeg håper stansen av støtte vil revurderes og at USA går tilbake til å støtte WHOs livreddende arbeid, sier Tedros ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Generalsekretæren mener USA vil tjene på en sterk helseorganisasjon.

– Ikke bare for å hjelpe andre, men også for å hjelpe USA med å holde seg trygge, sier Tedros.

Avviser kritikken

WHO har tidligere blitt kritisert for manglende handlekraft i kampen mot pandemien, og flere peker på at organisasjonen reagerte for sent. Tedros avviser dette, og mener det var riktig å erklære koronaviruset en internasjonal folkehelsekrise den 30. januar.

– Jeg mener vi erklærte folkehelsekrisen på riktig tidspunkt, og på et tidspunkt hvor verden hadde tid til å reagere, sier generaldirektøren. Han peker på at det kun var 82 registrete koronatilfeller utenfor Kina da WHO valgte å erklære en internasjonal folkehelsekrise.

Gjennomgang av WHO

I en uttalelse fra lederen av utviklingsetaten USAID onsdag heter det at USA vil «vurdere om WHO drives skikkelig» før de eventuelt vurderer å gjenoppta støtten, skriver Reuters.

John Barsa sier at evalueringen av WHO vil være «altomfattende», og at et av spørsmålene vil være om organisasjonen har «holdt medlemslandene ansvarlige for sine handlinger».

Washington vil også lete etter alternative samarbeidspartnere utenfor WHO som kan videreføre «viktig arbeid» med USA med for eksempel vaksiner, ifølge USAID-lederen.

Største støttespiller

USA var den største bidragsyteren til WHO før Trump 15. april frøs støtten.

Han viste da til at WHO ikke støttet reiserestriksjonene USA innførte for reisende fra Kina og Europa. Trump beskyldte også WHO for å være for Kina-vennlig i sitt arbeid, og mener de burde ha erkjent og erklært tidligere at det var, og er, en pandemi.

Den siste tilgjengelige overføringen viser at USA gir 116 millioner dollar til organisasjonen for perioden 2020 til 2021. I tillegg kommer støtte til ulike prosjekter på mellom 100 og 400 millioner dollar årlig. I 2017 ga USA over 400 millioner i slike frivillige tilskudd, viser en oversikt fra WHO.