9. oktober i fjor ble Oscar André (15) drept av sin egen far i familiens hjem på Kapp i Østre Toten. Et halvt år senere er den tragiske saken oppe i Gjøvik Tingrett.

Bekymret ungdom

Kapps innbyggere, deriblant Ellen Gjerdalen, er fortsatt preget av 15-åringens død.

– Det er fortsatt helt ubegripelig. Familien har sikkert veldig tøffe dager nå, så jeg tror folk på Kapp synes dette bare er trist, sier Gjerdalen til TV 2.

Ordfører i Østre Toten, Bror Helgestad, sier kommunens kriseteam har fått mange henvendelser fra ungdom som har vært engstelig etter drapet. Nå håper han en dom i saken vil gjøre at folk kan få fred.

– Jeg håper at denne saken får sin ende nå når denne rettsaken er over, og at folk forsoner seg med det som har skjedd, sier Helgestad.

Sammen i sorgen

Få kjente Oscar bedre enn Håkon Karlstad. Gjennom deres felles arbeid for ungdom i den lokale menigheten ble Oscar og Håkon gode venner. Han kjenner på savnet etter den livlige kameraten.

– Han var en livlig og sprudlende gutt. Han har alltid masse energi og sto alltid til hjelp hvis det var noe. Samme hva du ville så kunne du prate med ham, om du ville ha et smil om munnen eller om du ville ha noe trøst, så var han der for alle, forteller Karlstad.

VENN: Håkon Karlstad var en god kamerat av avdøde Oscar. Han forteller om en livlig og positiv gutt. Foto: TV 2

Karlstad forteller at saken har satt tydelige spor i lokalsamfunnet, som står sammen i den tøffe tiden etter drapet.

– Det har nok gått hardt innpå flere enn man skulle tro ellers dersom noe skjer på bygda. Det viser jo at det er sterkt samhold på bygda, at samfunnet står sterkt. At hvis noen blir truffet, så treffer det alle, sier Karlstad.

– Grusomt

Bakgrunnen for drapet var at Oscar hadde fortalt andre om seksuelle overgrep som faren hadde utsatt ham for. Den tiltalte faren har erkjent flere av overgrepene, som skjedde i familiens hjem og hytta på Hafjell.

Overgrepene skjedde over tid, og kameraten er rystet over at Oscar måtte bære på den grusomme hemmeligheten alene.

– Jeg kan ikke forestille meg det, det må være helt grusomt. Jeg synes synd på ham som måtte gå rundt med det der. Og skulle gjerne ønske at han tok kontakt og sa i fra, sier Karlstad.

Sønderknust mor

Onsdag forklarte Oscars etterlatte mor seg i retten. Moren fortalte gråtende om hvordan hun stolte blindt på ektemannen, som holdt overgrepene mot sønnen skjult for henne.

Hun beskriver seg selv og mannen som «et godt team».

– Å plutselig oppdage at han som var min nærmeste gjennom så mange år, utsatte ungen vår for ... Ja, at vi ikke var det teamet som jeg trodde, det er nesten det vanskeligste, sa moren gråtende i retten.

Tirsdag forklarte familiefaren for retten at han ville ta både sitt eget og Oscar sitt liv for å gi resten av familien en bedre fremtid.

– Jeg bare skjønner ikke. Jeg forstår ikke hvordan han kunne tenke at det skulle gjøre vårt liv bedre, sa moren.

Oscars to yngre søsken er fremdeles i dyp sorg over tapet av broren.

– De har mistet en bror de var glad i, og de har mistet familielivet. Vi hadde jo et veldig godt familieliv.