Oppsiktsvekkende spådom fra tidligere Real Madrid-rådgiver

Tror Ronaldo kan nærme seg 50

Nå er Ronaldo blitt 35 år. Han holder fortsatt koken for Juventus. Snart 20 år etter at han debuterte for portugisiske Sporting, er spørsmålet hvor lenge han kan holde på. Jan Helgerud tror det blir en god stund til.

– Jeg har sagt tidligere at opp mot 50 år – fysisk med hurtighet, kraft og utholdenhet, så er ikke det problemet. Så lenge han har motivasjon og ikke blir skadet, og opprettholder den fysiske treningen, kan han være uendelig god i lang tid fremover, mener NTNU-professoren.

– Snakker vi om skader, er det et annet aspekt. Men holder han seg skadefri, er det mer snakk om hva slags krav han stiller til resultatene sine fremover. Hvis han godtar at han ikke skal være helt på topp, og ikke vil gi seg på topp, vil jeg synes det er veldig smart, fortsetter han.

NTNU-professoren er av den oppfatningen at mange fotballspillere pensjonerer seg for tidlig.

– Da snakker jeg ikke om alvorlige skader, men at det er dette de kan og har hatt som hobby og jobb i mange år. Da er det litt uforståelig noen ganger at du skylder på alderen før du er 50 år, sier han og trekker på smilebåndet.

– Fysisk er jeg veldig lite bekymret for ham til i hvert fall å forlenge med fem til ti år til, tilføyer Helgerud.

Må overgå noen av tidenes eldste

Skulle Ronaldo holde det gående helt til 2030, vil han være 45 år når han legger opp. Det vil i så fall gjøre ham til et svært spesielt tilfelle. Målvakten Essam El-Hadary ble for eksempel tidenes eldste til å spille i et VM da han var 45, og la siden keeperhanskene på hyllen.

I Serie A, hvor Ronaldo spiller, er den eldste spilleren de 20 siste årene Marco Ballotta. Også han keeper, og 44 år da han spilte sin siste kamp. Den eldste utespilleren i perioden er Alessandro Costacurta med sine 41 år, ifølge Transfermarkt.

DRAR PÅ ÅRENE: Men Cristiano Ronaldo leverer stadig, om enn ikke like bra som før. I Serie A står han med 21 mål på 22 kamper denne sesongen. Foto: Antonio Calanni

Så gjenstår det å se hvor lenge Ronaldo holder det gående. TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er mer skeptisk enn Helgerud.

– Klarer han to, tre, fire, fem år til, vil det være utrolig imponerende. Han har gått gjennom en lang karriere med veldig mye belastning, og du lurer på hva en menneskekropp tåler til slutt når du løper ti-tolv kilometer hver kamp, og kanskje to ganger i uken, påpeker Stamsø-Møller.

