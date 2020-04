– Ronaldo ga Messi en dårlig følelse

På TV 2 Sumo: Se TV 2s spesialsending om fenomenet Cristiano Ronaldo.

Foruten Luka Modric i 2018, er det Cristiano Ronaldo og Lionel Messi som har kriget om å vinne Ballon d'Or.

Ronaldo var først ute ved å bli tildelt prisen i 2008. Så vant Messi fire ganger på rad, før det var duket for Ronaldo i 2013 og 2014.

På podiet knyttet Ronaldo nevene og ropte «siii!», som oversettes til «jaa!». Portugiseren avslørte i etterkant at det var hentet fra målfeiringene hans.

Guillem Balagué, som har skrevet bøker om begge, hevder at Ronaldo-ropet tente en gnist i rivalen.

– Jeg vet det, fordi Leo fortalte det til meg. Det ga ham en dårlig følelse. Og det pushet ham, og motiverte ham til å utfordre Cristiano, sier Balagué i TV 2s «Cristiano Ronaldo-spesial.»

Nå har Messi vunnet Ballon d'Or seks ganger, Ronaldo fem.

Forholdet mellom dem

Balagué mener at rivaliseringen dem i mellom er en av tidenes største. Uansett idrett, ikke bare i fotball.

– Hvordan er forholdet mellom dem?

– Det har utviklet seg, svarer TV 2s La Liga-ekspert.

Han beskriver dem som erkefiender i starten, og mener at de samtidig motiverte hverandre.

– Hver gang noen utfordrer inntrykket du kanskje har av at du selv er best, vil det faktisk motivere deg. Det har definitivt skjedd mye mer offentlig med Cristiano Ronaldo. Men Messi er også blitt motivert, selv om han sier «nei, jeg gjør min ting», hevder Balagué.

Da Ferguson raste

Sir Alex Ferguson tviholdt på Cristiano Ronaldo så lenge det lot seg gjøre. Foto: Andrew Yates

Ifølge ham kunne de to faktisk endt opp med å spille sammen – hadde bare Sir Alex Ferguson fått viljen sin. Da Ronaldo spilte for Manchester United, og var ansett som verdens beste fotballspiller, lå Real Madrid langflate etter superstjernens signatur. Sagaen var langvarig.

Drøyt et halvt år før alle brikkene falt på plass, sommeren 2009, var Ferguson mektig lei av Real Madrids stadige fremstøt.

– Du tror vel ikke at jeg ville solgt noen til den gjengen, gjør du? Jeg ville ikke ha solgt dem et virus, sa den legendariske manageren den gangen, ifølge The Guardian.

Skal en tro Balagué, forsøkte Ferguson å overbevise Ronaldo om å velge Barcelona. I kulissene kunne presidentdramaet i Real Madrid sørget for at drømmeduoen ble en realitet.

Presidentkrangel

Et knapt halvår før Ronaldo-signeringen ble bekreftet, ble Ramón Calderón presset ut av klubben. Han skal imidlertid ha lagt grunnlaget for kjøpet. Vicente Boluda tok over midlertidig, før mektige Florentino Pérez tok over i juni. Samtidig var det heftig kritikk mot det som den gangen var en heftig prislapp, rundt 800 millioner kroner.