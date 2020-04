Den billigste vant – den dyreste tapte

Dårligst ut i vår temperaturtest kom Broil King:

– Den brukte veldig lang tid på å komme opp i temperatur og stoppet litt opp ved 200 grader.

Loff-trikset

UJEVNT: Fire av grillene har ganske mange loffskiver som ikke er skikkelig grillet. Foto: TV 2 hjelper deg

For å teste varmespredningen på grillene har vi lagt på loffskiver på hele grillflaten. Det gir en indikasjon på hvor man må putte kjøttet og fisken for å få det ordentlig grillet. På Outdoor Chef har vi brukt den indirekte varianten av grilling for å sjekke hvor jevn hele grillen er. Vi testet den også med direkte feltet og da var det helt klart at en liten runding ble loffen helt svartbrent, mens resten av grillflaten nesten ikke var berørt.

I denne loff-testen var det helt klart den billigste grillen, Flying Culinary Circus, som fikk best resultat.

– Det var imponerende, sier Sylvia Vavik.

Grillkongen

Det viktigste er hvor godt det er å grille på de forskjellige grillene. Det er faktisk den billigste grillen, Flying Culinary Circus, til under 4000 kr, som er aller best:

– Den er kompakt og lett. Likevel får jeg plass til veldig mye på denne grillen. Det er den perfekte familiegrillen, sier vinneren av «Norges grillmester».

GOD PLASS: Vinnergrillen fikk plass til alt dette på grillen. Ikke la deg lure av det kompakte utseendet. Flying Culinary Circus X-grillen er større enn du tror. Foto: TV 2 hjelper deg

Marius Eriksen trekker frem at det er lett å styre temperaturen på grillen og at den fungerer bra på indirekte varme også. Her får man steke-mønster på grønnsakene selv med bare litt indirekte varme.

Terningkastet blir 5 og det eneste som trekker ned i karakter er den litt dårlige byggkvaliteten.

Nordic Season er ikke like god på indirekte varme som vinneren, men scorer stort på direkte varme på den ene siden av grillen som har ekstra brenner. Den har også størst stekeflate og primus på siden.

Derfor får den en andreplass og en sterk firer.

Weber skuffer

KVALITET: Konstruksjonen er bra, men grillkvaliteten er skuffende. Foto: TV 2 hjelper deg

Weber er bygget som en tanks og oser kvalitet. Det finnes ekstremt mye ekstrautstyr til grillen slik at man kan bruke den til alt fra pizzasteking til koking med kjele. Det er tre gode brennere som gjør at den går fort opp i temperatur, men likevel er ikke Spirit 2 noen vinner for panelet.

– Jeg er skuffet, sier kjøkkensjefen på Kullt, Esteban Villalpando.

– Det var ikke som jeg hadde forventet av en Weber. Varmen var bra til å begynne med, men når jeg begynte å plassere kjøtt og grønnsaker på grillen, døde varmen fort, sier kjøkkensjefen.

Flere av dommerne har eid store Weber-griller i den dyrere Genesis-serien og vært fornøyd, men denne billigere serien falt ikke i smak. Derfor blir det en svak firer.

Amerikanske Broil King har god byggkvalitet.

– Men den slet veldig med å holde temperaturen både på direkte og indirekte varme, sier Eriksen.

Panelet blir enig om terningkast tre på denne grillen.

Dyrest er dårligst

Den spesielle kulegrillen, Outdoor Chef, skuffet hele testpanelet. Da kjøttet var ferdigstekt på den ganske trege Broil King-grillen, var det langt fra stekt på Outdoor Chef Ascona-grillen.

– Jeg får lyst til å ta kjøttet over på den andre grillen, sier Marius Eriksen.

Etterhvert blir kjøttet ferdig, men det er ikke grillet:

– Det er mer koking eller kanskje baking som i en ovn, sier Eriksen og tilføyer:

– Den får terningkast 2. Den falt ikke i smak hos noen av oss.

Nytt forsøk

Importøren av Outdoor Chef, Petter Lein i PLA, mener vi burde brukt risten i støpejern som ble levert med grillen til test. Den gjør at prisen øker fra 6990 kr til rundt 8000 kr.

MAGISK GRILLRIST: Marius Eriksen med risten som skal gi kjøttet grillskorpe. Foto: TV 2 hjelper deg

Vi kaller tilbake tredobbel Norgesmester i grilling, Marius Eriksen, for å steke spareribs og entrecôte, samt masse grønnsaker, med den magiske risten.

Vi har vendt trakten oppover for å få et felt med direkte varme for å gi grillen best mulig betingelser for å få grillet kjøttet best mulig.

– Kjøttet får litt mer stekeskorpe, sier Eriksen optimistisk.

Men er snart kritisk til den lille rundingen hvor man får direkte varme.

– Det er så vidt vi får inn to spareribs her. Så dette er ikke særlig egnet til å grille for hele familien, sier han.

Hele grillprosessen tar også veldig lang tid med litt futt på den indirekte delen av grillen.

Men det viktigste er smaken. Entrecôten smaker saftig og ganske godt, men spareribsen blir absolutt ingen grillvinner.

– Dette smaker ikke grill. Det smaker koking, sier Marius og konkluderer med at dette fortsatt er terningkast 2.

– Unik grill

Importør Petter Lein sier mange klarer å lage skikkelig grillskorpe på kjøttet med denne grillen og mener også at testen ikke tar nok hensyn til grillens allsidighet. Blant annet at den kan holde temperaturer ned til 80 grader slik at man kan langtidssteke med grillen. Samt temperaturer helt opp i 370 grader.

– Det gjør grillen allsidig. Jeg kan bake brød og pizza, lage juleribbe, tapas og paella og varme rundstykker på søndagen, sier Lein.

– Er dette mer en ovn enn en grill?

– Nei, jeg opplever det ikke sånn. Dette er en ovn i tillegg til å være en grill, sier han, men innrømmer likevel:

– Hvis du bare skal grille dine tradisjonelle koteletter, hamburgere og pølser, har jeg andre valg også.