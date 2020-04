Premier League-historiens topp ti manager-øyeblikk

8. Phil Browns pauseprat på banen

Boxing Day er en dag for julegøy, men for Hull-fansen var det alt annet enn moro på City of Manchester Stadium da hjemmelaget i lyseblått ledet 4-0 halvveis 2. juledag 2008. Hull-manager Phil Browns reaksjon da lagene skulle til pause, fikk imidlertid mange til å heve seg fra setene både i Manchester og hjemme foran TV-skjermene.

I stedet for å lede sitt lag i garderoben og ta den klassiske praten der, samlet han nemlig sine tigerstripede i en ring ute på banen. Og, som om ikke det var nok, han sørget for å plassere dem rett foran de tilreisende bortesupporterne. De drøye to minuttene der Brown gav sine spillere en lekse, for så å lede dem slukkøret inn i garderoben, er neppe noe som glemmes i Hull-historien med det første.

7. Louis van Gaal går i bakken

Louis van Gaal er et eventyr i seg selv, noe spesialprogrammet «Van Gaal spesial - gal eller genial?» på TV 2 Sumo står som et sterkt bevis på. Hans to sesonger i Manchester United bød potensielt alltid på gull, og det aller sterkeste øyeblikket var for mange da han i storkampen mot Arsenal ville vise at gjestenes spillere gikk litt lett i bakken i duell med hans egne røde djevler.

Fjerdedommer Mike Dean ble i hvert fall konfrontert, og da han ikke nådde gjennom verbalt, gikk van Gaal til det skrittet å kaste seg i bakken for å bevise sitt poeng. Seansen skjøt selvsagt fart i sosiale medier, og van Gaal vil aldri bli glemt.

6. Neil Warnocks kameratekke

Neil Warnock har gjennom en lang karriere vist at han ikke skyr rampelyset, noe som kom aller tydeligst til overflaten mot slutten av det som etter alle solemerker blir hans siste opptreden på øverste nivå i England.

I den nest siste kampen i 2018/19-sesongen måtte hans Cardiff slå Crystal Palace for å ha teoretisk sjanse til å holde seg oppe i Premier League, men Warnock virket alt annet enn nervøs da kameraene fanget ham opp på sidelinjen. I stedet begikk han seg ut på en stirrekonkurranse han ikke gikk tapende ut av. Kampen, derimot, tapte hans Cardiff 2-3. Og dermed var nedrykket et faktum.

5. Stuart Pearce vil ikke ha noe av uthaling av tid

Stuart Pearce gikk under kallenavnet «Psycho» i sine dager som venstreback på engelsk fotballs øverste nivå, og dro forsåvidt også med seg det navnet inn i sitt manageryrke. Det sterkeste eksemplet var nok i en kamp mot Blackburn i november 2005. Selve kampen, en 0-0-batalje som neppe går inn i historiebøkene, har nok mange glemt, men at Pearce to ganger løp inn på banen for å få fortgang i Robbie Savage og de andre Blackburn-spillernes handlinger er noe som ikke like fort går i glemmeboken.

– Jeg vet ikke hva Stuart drev med, men jeg fortalte ham etterpå at han kanskje får seg en kamp neste uke, sa motstandermanager Mark Hughes etter kampslutt.

4. Sir Alex Ferguson og hans trofaste assistent

– Det var en hendelse som gjorde meg berømt. Uavhengig av hva jeg hadde gjort som spiller. Jeg mistet nesten jobben etter det.

Det har Mike Phelan selv sagt om situasjonen der han, som Manchester United-assistent, sprekker en ballong ved siden av sjefen selv - Sir Alex Ferguson på innbytterbenken. På dette tidspunktet hadde Phelan en lang spillerkarriere å se tilbake på, han er blant annet ligamester for klubben også som spiller, men det er altså dette øyeblikket som trolig vil stå ved hans navn for evig.

Se det hele i videovinduet øverst!

3. Mick Mccarthy blir også skremt - men av hva?

En annen som sjelden lot seg skremme var Mick McCarthy, men den tidligere Sunderland- og Wolves-manageren står allikevel bak ett av de mest bisarre øyeblikkene fra forut for en Premier League-kamp noensinne. Etter å ha satt fra seg sine vannflasker skal han bare hilse på noen fra Blackburn-leiren når han plutselig reagerer som om noen skyter en ball i hans retning. Problemet er bare: Det er ingenting som skjer.

– Jeg blir spurt hele tiden hva jeg var redd for. Og jeg må svare at jeg kan bare tenke meg at det er spillerne som skyter «oppvarmingsballer». Når dommeren blåser for at de skal av banen, skytes de mot benkene. Så sitter du der og blir truffet, og alle ler, så jeg kan bare tenke meg at noen har skutt og at noen andre har sagt «Sjef, pass på!», forklarer McCarthy selv i et helt ferskt intervju med nettstedet The Athletic forrige uke.

PS! McCarthy er også kjent for et annet og noe mer sensuelt øyeblikk i Premier League. Det ser du også i videoen øverst.

2. Gordan Strachans svar på pressekonferanse

Løsmunnede Gordon Strachan var kjent for å være kjapp i replikken, og hevdet blant annet i sin tid som Southampton-sjef at det var større sjanse for at en død kropp, hvis den befant seg i feltet på alle dødballer, ville bli truffet i hodet på en dødball enn det var for at den skulle vinne veien til hodet til Claus Lundekvam.

Allerede da Strachan ble presentert som Saints-sjef i oktober 2001 fikk han imidlertid pressen til å le, da han fikk direkte spørsmål om han selv følte han var riktig mann til å snu ting i en klubb som slet i bunnen. «Nei», var det korte og greie svaret fra den tidligere Manchester United- og Leeds-profilen.

Strachan klarte imidlertid brasene, og ledet sørkystklubben fra nedrykksplass til en trygg 11. plass til slutt.

1. Ron Atkinsons managerdebut i Nottingham Forest

Det var mer enn Ron Atkinson klarte da han skulle prøve å redde storklubben Nottingham Forest i 1998/99-sesongen. Med 17 kamper igjen og hele sju poeng opp til sikker plass var det alltid et vanskelig utgangspunkt, og veteranmanageren gjorde det nok heller ikke enklere for seg selv når man ser tilbake på måten han gjorde sin entré på i sin første hjemmekamp.

Selvtilliten virket å være på plass, men problemet var bare at Atkinsons retningssans ikke var det samme. I hvert klarte han ikke, i mylderet av tilstrømmende fotografer som ville fange hans første møte med City Ground som hjemmelagsmanager, å finne veien til riktig innbytterbenk. Måten han med aller største selvfølgelighet plasserer seg blant bortelaget Arsenals utvalgte, og må få hjelp fra hjemmefansens rop for å komme seg på riktig plass, er scener som skriver seg inn i enhver oppsummering av Premier League-historiens mest merkelige scener.

Se alt i videovinduet øverst og se hele Matchball mandag fra 20.00 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

PS! Listen er selvsagt på ingen som helst måte ment å være noen fasit, og flere av situasjonene er åpenbart av det bagatellmessige slaget. Arsène Wengers glidelåsproblemer er jo heller ikke bare ett øyeblikk, men hvis du vil kose deg med dem i sin helhet kan du gjøre det nederst i artikkelen.