Støttekontakten til Ronny fikk sparken fordi han hjalp til med barbering

Ronny Hansen (56) fra Tromsø er blind og totalt avhengig av hjelp fra andre personer for å komme seg gjennom hverdagen.

Onsdag forrige uke fikk Ronny Hansen en telefon han helst skulle vært for uten.

Støttekontakten som han har hatt i 15 år hadde mistet jobben fordi han hadde hjulpet Hansen med barbering under koronakrisen.

– Jeg fikk en telefon fra kommunen om at støttekontakten min, som jeg har hatt siden 2005, var oppsagt med øyeblikkelig virkning. Årsaken var at han hadde hjulpet meg med praktiske ting som handling og barbering, Det var fy fy, sier Hansen til TV 2.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

– Reglene er så firkanta. Det sitter paragrafryttere inne på det rådhuset og bestemmer at støttekontakt ikke kan hjelpe meg. Men ta meg med på kino, teater, restauranter og andre ting kan de gjøre. Jeg er stokk blind, jeg har jo ikke noe på teater eller kino å gjøre, forteller Hansen.

Ville hjelpe vennen

TV 2 har pratet med støttekontakten, som ønsker å være anonym. Personen sier det handlet om å hjelpe en venn.

– Jeg vet at Ronny satt der alene, og trengte hjelp. Derfor dro jeg dit som en venn, og hjalp han. Jeg sa i fra til kommunen om at jeg hadde gjort det, og da fikk jeg beskjed om at det var langt over streken, og ble oppsagt med umiddelbar virkning, forteller støttekontakten til TV 2.

HJELP: Ronny Hansen trenger hjelp til det meste han skal gjøre. Han får hjelp til å dusje én gang i uka av hjemmetjenesten. Foto: Øystein Barth-Heyerdahl / Nordlys

– Bakgrunnen for umiddelbar oppsigelse var smittevernreglene, som de mente jeg hadde brutt, med stor fare for mange andre sine liv. Jeg presiserte at jeg hadde kontaktet brukeren, som en mangeårig venn ut fra hans behov og ikke som støttekontakt, da jeg visste at ordningen var satt i bero på grunn av koronaviruset, sier han videre.

Selv om personen var støttekontakt, opplyser både Hansen og TV 2 at de har vært venner før personen ble støttekontakt.

Vært venner i lang tid

I stua i Tromsø sitter Hansen igjen med én færre støttekontakt. Han synes det er trist at ærligheten ikke varer lengst i saken.

– Støttekontakten var ærlig med kommunen. I dag er det ikke slik at ærlighet varer lengst tydeligvis. At han får sparken for å ha fortalt at han hjalp er frustrende, forteller Hansen.

– Det er også vondt at jeg ikke kan bruke han som støttekontakt lenger. Han er vennen min og vi står hverandre tett, sier han videre.

Støttekontakt er for fritidsaktiviteter

Ifølge kommunen er støttekontakt til for fritidsaktiviteter, ikke for praktisk bistand, slik som barbering og hjelp med handling.