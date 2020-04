FN ønsker Ap-forslag om Moria velkommen

– Hvis det er diskusjoner og forslag i Norge om hvordan Norge vil kunne bidra til å hjelpe i situasjonen for de mest sårbare barn og utsatt voksne, så er det klart at vi er veldig positive til at man se på hvordan man kan ta noen skritt, sier Elisabeth Arnsdorf Haslund til TV 2.

Hun er talsperson for FNS Høykommisær for flyktninger (UNHCR) i Nord-Europa.

Haslund understreker at det må komme en formell henvendelse, der alle juridiske sider avklares før FN kan ta stilling til om de kan imøtekomme ønsker fra Norge.

FN: Svært positiv

Men etter å ha gått igjennom Aps nye vedtak er høykommisæren talsperson svært positiv.

– Vi har en situasjon i Hellas der vi har et akutt behov for å få hjulpet noen barn og sårbare voksne vekk, så det er klart at enhver diskusjon, ethvert forslag som kan bidra til å få flyttet noen mennesker bort fra Hellas er velkomment, sier Haslund.

UNHCR bistår de ti europeiske landene som er blitt enige om å hente ut og fordele 1.600 enslige mindreårige fra de greske øyene. Lørdag hentet Tyskland de første 58 mindreårige av 500 de har sagt seg villige til å ta imot.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) samarbeider med de 10 villige landene om det praktiske rundt flyttingen, mens UNHCR blant annet jobber med kartlegging av identitet og den enkeltes behov for beskyttelse.

KrF: Indremedisinsk effekt

Masud Gharakhani, Foto: Tom Rune Orset

KrF kjemper for å få hentet flere fra Moria-leiren til Norge, men parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) ser ikke nødvendigvis noe drahjelp i Aps vedtak.

– Jeg tenker vedtaket først og fremst har en indremedisinsk effekt i Ap, mer enn at det er en utstrakt hånd til barna i Moria-leiren, sier Grøvan.

Med Aps vedtak er Frp alene i opposisjonen om å advare mot å hente flyktninger fra Moria-leiren til Norge. Innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim (Frp) mener hele vedtaket til Ap bygger på en bløff.

– Det finnes ikke kvoteflyktninger i Moria-leiren. Hvis de vil hente noen derfra så er det asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov, mener Helgheim.

INGEN UTSTRAKT HÅND: Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) omfavner ikke umiddelbart Aps forslag. Foto: Tom Rune Orset

Han viser også til Norsk Folkehjelp som til Klassekampen har uttalt at det nå ikke er mulig å hente kvoteflyktninger fra Moria-leiren nå på grunn av pandemien.

Høykommissæren svarer imidlertid at FN er klar til å velge ut sårbare flyktninger som med høy sannsynlighet vil ha grunnlag for varig opphold i Norge.

– Desperate forhold

Haslund understreker at det ikke er i noens interesse å overføre flyktninger fra Hellas som senere viser seg å ikke ha grunnlag for asyl, og som må sendes tilbake til hjemlandet.