I et lengre intervju med den britiske avisen The Guardian drøfter hun koronakrisens ringvirkninger for fotballen.

Hegerberg slår fast at det ikke bare er kvinnefotballen som vil bli påvirket, men alle fotballklubber. Selv de største på herresiden.

Måldronningen fra Sunndalsøra er opptatt av at kvinnefotballen ikke skal tape posisjon i kjølvannet av krisen.

– Jeg forstår at herrefotballen havner i førsterekke. Vi tjener også mye økonomisk på herreklubbene, og vi trenger hjelp fra dem i tillegg, slik at vi kan bygge et bedre produkt som vi kan dra nytte av selv en dag, sier Hegerberg til The Guardian.

– Men det er viktig at vi hele tiden er med i diskusjonen. Det har vært en strålende utvikling de siste årene, og det er veldig viktig at vi ikke tar to steg tilbake etter en slik krise fordi vi ikke er førsteprioritet, fortsetter hun.

Det er langt fra første gang at Hegerberg bruker stemmen sin. Kanskje aller mest markant var det da hun holdt en gnistrende tale etter å ha blitt den første kvinnen til å vinne Ballon d'Or i 2018.

Det har hun tenkt til å fortsette med. Hegerberg sier at hun berømmer andre som gjør og har gjort det samme, som den amerikanske stjernen Megan Rapinoe.

Megan Rapinoe stilte opp på Skype under Gullballen-utdelingen i 2019. Hun vant prisen etter å ha herjet i fotball-VM tidligere samme år. Foto: Franck Fife

– Vi må stå sammen og støtte hverandre. Det er derfor jeg mener at Megan Rapinoe bør respekteres av fotballspillere verden rundt, fordi hun har tatt mye dritt for oss alle sammen. Vi trenger sterke stemmer som det. Jo flere stemmer du har, jo større påvirkningskraft får du på sporten, mener hun.

For tiden kjemper Hegerberg også en hard kamp for å komme seg tilbake på fotballbanen. Korsbåndet hennes røk i januar, og trolig er hun tidligst tilbake i spill i høst.

Hvordan hun har opplevd skademarerittet, kan du lese her: