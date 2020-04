Iskanten er i dag av regjeringen forstått som grensen for områder der det er mer enn 30 prosents sannsynlighet for sjøis i april måned.

Nå vil regjeringen flytte grensen sørover, og definere den til 15 prosent sannsynlighet for is, får TV 2 opplyst av kilder tett på prosessen.

Arbeidet i regjeringen pågikk til midnatt onsdag, og dokumentet går etter planen i trykken klokken 12 torsdag.

Definisjonen av iskanten er viktig fordi den i praksis har satt grensa for hvor langt nord i Barentshavet det skal være tillatt med oljevirksomhet.

Når iskanten trekkes til 15 prosent, vil det påvirke konsesjoner som allerede er gitt. Etter det TV 2 får opplyst vil de konsesjonene som er gitt nord for 15 prosent-streken fortsatt være gyldige.

Bryter miljø-råd

Dermed bryter Venstre rådet fra miljøfaglige instanser som Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet. De har gått inn for en ny definisjon der grensa settes til 0,5 prosent. Oljedirektoratet har derimot ønsket å flytte grensen lenger nord.

Fakta om iskanten * Iskanten er en kartfestet grense for særlig verdifulle og sårbare områder nord i Barentshavet.

* I gjeldende forvaltningsplan er grensa for iskanten satt der hvor isen dekker minst 15 prosent av havoverflaten 30 prosent av dagene i april, basert på satellittobservasjon av isutbredelsen fra 1967 til 1989.

* Iskanten setter i praksis grensa for hvor langt nord det kan åpnes for petroleumsvirksomhet.

* En revidert forvaltningsplan skal etter planen legges fram i løpet av vårsesjonen 2020. Der kan det bli gjort justeringer i definisjonen av iskanten som fører til at grensa flyttes lenger nord eller lenger sør. Kilde: NTB

– Venstre har sagt at vi ønsker å flytte dagens grense sørover. Min jobb som statsråd er å finne en løsning som hele regjeringen kan stille seg bak og presentere den for Stortinget, sa Sveinung Rotevatn til TV 2 i forrige uke.

Internt i Venstre omtaler man enighetens om et vern av Barentshavet nord, mens det i Høyre påpekes at forvaltningsplanen gjelder frem til 2024 og slår fast at områder nord for iskantsonen ikke skal åpnes for aktivitet i denne perioden.

Frp med trussel

Mandag varslet Frp-leder Siv Jensen at hun truer med å trekke støtten til regjeringen, hvis de flytter iskanten sørover.

Før Frp gikk ut av regjeringen, sier kilder saken var mer eller mindre helt fastlåst.

– Det vil være et veldig dårlig signal og Fremskrittspartiet kommer ikke til å akseptere at iskanten sørover. Jeg vil minne statsministeren om at hun leder en liten mindretallsregjering, som er avhengig av flertall i Stortinget. Hun sitter som statsminister fordi Fremskrittspartiet pekte på henne da vi gikk ut av regjering, og har regjeringen nå tenkt å legge andre hensyn til grunn olje- og gasspolitikken fremover og gjøre opp det flertallet uten Fremskrittspartiet, da lever denne regjeringen vært farlig, sa Jensen.

Frps Jon Georg Dale sier han håper TV 2s opplysninger ikke er rett.

– Vi har sendt et klart signal til regjeringen om at de ikke bør kødde med mulighetene for å utvikle olje- og gassektoren. Vi avventer det endelige forslaget. Vi er innstilt på å gjøre en jobb i Stortinget for å sikre titusenvis av arbeidsplassene i olje- og gassnæringen. Jeg håper det TV 2 nå melder ikke er rett. Jeg håper Stortinget i hvert fall bruker det utgangspunktet Senterpartiet og Arbeiderpartiet fikk på plass i 2011, og dermed ikke ender opp med en løsning som flytter iskanten sørover. Hvis Venstre får en seier i regjering, er det norske industriarbeidere som må betale regningen, sier Dale til TV 2.