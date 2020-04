– Nå må det stoppe snart, for vår del kan det ikke bli verre akkurat nå. Vi har fått den smellen vi skal få, men litt juling må vi vel få på 104 år. Så skal vi reise oss fra dette også, sier Håvard Braserudhaget.

Han er leder for fotballgruppa til Høybråten og Stovner Idrettslag. Tirsdag kveld ble han et av flere maktesløse vitner til at det 104 år gamle klubbhuset til idrettslaget ble totalskadd i en brann.

Med 2500 aktive medlemmer hadde Braserudhaget og resten av idrettslaget gledet seg til å ta opp igjen aktiviteten etter korona-krisen.

– Vi åpnet opp igjen for aktivitet her for bare noen uker siden. Sånn sett kommer det her på et ubeleilig tidspunkt, sier Braserudhaget.

104 års historie

Foreløpig har man ikke slått fast hva brannårsaken er, men teorien er at brannen startet via en søppelkasse som sto plassert inntil klubbhuset.

Ifølge Braserudhaget er forsikringene på bygget i orden, men likevel er det verdier som er umulig å erstatte som har gått tapt.

– Jeg bor like ved, men i går orka jeg ikke å gå ned. Jeg sto på parkeringsplassen nedenfor og gråt. Og da jeg våkna i dag, var dette det første jeg husket, sier Unni Storsveen.

Hun er en av mange ildsjeler som har bidratt for HSIL i en årrekke.

– Det handler jo om alle menneskene jeg har minner om. Møtene, ungdommene jeg har trent. Jeg har kjent flere generasjoner som har gått her. Det er minnene som er det triste, sier Storsveen.

Riktignok klarte brannvesenet å hente ut litt av historiske verdier, men det aller meste har forsvunnet.

– Det er tøft, det er det. Hva skal jeg si? Det er en del av idrettslaget som forsvinner, sier Tom Sandsvær.

RUIN: Slik så klubbhuset ut dagen derpå. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Aktiviteten i gang

Heldigvis for HSIL er kunstgressbanene like ved klubbhuset uberørt av brannen tirsdag kveld. Det gjør at aktiviteten, så fremst smittevernsreglene opprettholdes, allerede er i gang igjen.

– Vi har trening igjen i dag, så jeg tror det blir litt rart å trene ved siden av et oppbrent bygg. Jeg tror mange blir overrasket over hvordan det ser ut her. Det er rart, egentlig. Det er litt trist synes jeg, sier HSIL-spiller Leo Stolt Boirdt.

Håpet til Høybråten og Stovner Idrettslag er at klubbhuset skal reises igjen i løpet av året.

– Klubbhuset og driften i seg selv skal vi få tilbake. Det kommer bedre dager, det gjør det. Men akkurat nå er det bare fryktelig vondt, sier Håvard Braserudhaget.