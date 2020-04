Joshua King har fra før sønnen Noah (4). For drøyt to uker siden bekreftet landslagsspissen at han ventet et nytt familiemedlem.

28-åringen sa da at han og kona ventet en datter.

– Jeg har en gravid dame som har termin når som helst nå, så hun stresser litt mer enn meg, sa King til TV 2.

På Instagram onsdag ettermiddag skriver han «22.4.20», etterfulgt av en hjerte-emoji til bildet av det som tyder på å være hans nye datter.

King har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse.

Romsås-gutten oppholder seg for tiden i Oslo i påvente av en ny beskjed fra Bournemouth og Premier League. Selv om han gjerne skulle kommet seg tilbake til hverdagen, setter han pris på litt ekstra tid med familien.

– Det eneste positive ut ifra det her som jeg kan ta med meg, er at jeg får tilbringe mye tid med familien, være med under fødselen til datteren min og ha mye kvalitetstid med sønnen min, sa King.

