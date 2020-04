Ryktene om at Arsenal er interessert i Atlético Madrids midtbanespiller Thomas Partey har svirret i lang tid.

Selv ikke koronakrisen som rammer London-klubben og andre fotballag hardt økonomisk har lagt en demper på skriveriene.

Nå sier Atlético Madrid-spillerens far at det er samtaler mellom klubbene.

– Jeg ringte sønnen min, og han bekreftet at ryktene var sanne, sier Jacob Partey til den ghanesiske radiostasjonen TruFM, referert av britiske medier.

– Han sa til meg at de holder samtaler mellom ham og Arsenal. Alt kommer an på hva Atlético Madrid krever.

Alt er imidlertid langt fra i boks.

– Jeg vil være fornøyd om han går til Arsenal. De har mange fans i Ghana. Det de diskuterer nå er hvordan Atlético vil slippe ham, sier Partey sr.

Ifølge britiske tabloider kan prisen på midtbanespilleren bli så høy som 43 millioner pund. Med dagens svake kronekurs tilsvarer det 570 millioner kroner.

Det virker mye for en klubb der spillerne har sagt ja til et lønnskutt på 12,5 prosent for at arbeidsgiveren skal komme seg gjennom korona-utfordringene.