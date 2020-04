Artisten Maria Mena, som ble skilt i 2014, forteller i Ida Fladens podcast at hun i tre år etter skilsmissen ble «holdt varm» av en mann som lovet å gå fra kjæresten sin, men som ikke gjorde det.

I samtalen deler hun hvordan det var å være «den andre kvinnen» i et forhold.

Ett år etter skilsmissen fra journalisten Eivind Sæther ga Mena ut albumet «Growing Pains». Albumet handlet om sorgprosessen etter bruddet. Mens hun var i denne prosessen, befant hun seg i et hittil ukjent trekantdrama.

– Når jeg ser tilbake, har jeg latt meg lure. Jeg er en offentlig person, og bærer på en helt ekstremt stor hemmelighet. Jeg føler sånt ansvar for alle involverte, jeg føler meg dum.

Det hemmelige forholdet førte til at hun utviklet anoreksi, og måtte få psykiatrisk hjelp, forteller hun i den åpenhjertige samtalen.

– Jeg forsto meg ihjel, jeg brukte alt i meg av empati, forståelse og kjærlighet. Jeg tror fortsatt ikke han mente noe vondt med det, og det er kanskje nesten det verste, at man sårer noen så heftig, sier artisten.

– Syntes synd på ham

Til lyttere som måtte lure på hvorfor hun ikke bare forlot denne kjæresten, svarer Maria Mena at det er «en deilig suppe av grunner» til hvorfor det ikke skjedde.

– En av grunnene var at jeg etter ekteskapet mitt tenkte at jeg ga meg for fort. En annen av grunnene var at jeg trodde det var han jeg skulle være sammen med. Og så syntes jeg synd på ham, fordi han hadde veldig tydelig problemer, ettersom han ikke klarte å gå. Og så var det angsten for å være alene, sier Maria Mena.

I mars avslørte artisten at hun hadde funnet kjærligheten på ny etter bruddet med Bård Hauki (52). Mena har ikke avslørt hvem den nye kjæresten er. De vonde årene, der hun var «den andre kvinnen», førte altså til noe godt til slutt, røper hun i samtalen med Fladen.

– Uten denne erfaringen hadde jeg aldri valgt ham jeg er sammen med i dag, sier hun.

Trekantdramet førte også til at artisten har skrevet ny musikk, og er snart klar for å slippe et nytt album.



Høsten 2020 er det planlagt at hun skal ut på turne med albumet, og turneen er passelig titulert They Never Leave Their Wives Tour 2020. Det avslørte Mena selv på egen Instagram-konto i begynnelsen av mars.