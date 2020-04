I en pressemelding offentliggjør påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen regnskapet for seminaret som har skapt heftig debatt i Norge.

Seminaret var av den dyre klassen.

For den private flyturen kostet det over 13 millioner kroner, skriver han i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.

Tangen leide to private airbus-777 fly som fløy fra London og Oslo.

Flyet fra Oslo hadde med seg 34 passasjer, og 37 personer hjem igjen fra Philadelphia. Det kostet Tangen mer enn 5.2 millioner kroner. I tillegg betalte han et privat fly med en prislapp på over 7,8 millioner kroner.

– Det ville ikke være naturlig at deltakerne skulle betale for disse flyene, skriver han i pressemeldingen.

– Seminaret var planlagt i flere år, og invitasjoner ble sendt ut våren 2018, et og et halvt år før jeg ble kontakten om jobben i Oljefondet. Jeg dekket personlig alle utgifter til deltakerne på seminaret, sier han videre.

Private konserter

Han betalte for tre private konserter på turen med kjente artister som Sting, Gregory Porter og Sara Bareilles. Bare Sting-konserten alene kostet Tangen en million dollar.

For maten kostet det i underkant av 9.000 kroner per deltaker.

– Jeg er lei meg for at fokuset på dette seminaret har skapt negativ oppmerksomhet på Statens Pensjonsfond og mine gjester på seminaret. Det er likevel viktig for meg å være helt åpent om arrangementet overfor media og offentligheten, slik jeg også var med Norges Bank i forbindelse med ansettelsen, skriver han videre.

Undersøker ansettelsen

Representantskapet i Norges Bank vil sende over flere spørsmål til hovedstyret om forhold rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

– Vi har fått flere spørsmål fra representatskapet, og de skal vi nå se på, sier kommunikasjonssjef Runar Malkenes i Norges Bank til TV 2.

Ifølge Dagens Næringsliv måtte Olsen blant annet forklare hvorfor det ikke ble gjennomført en dybdesjekk av Tangen før ansettelsen.

– Vi har fått en redegjørelse fra sentralbanksjef Øystein Olsen, og da hadde representantskapet en rekke spørsmål. Noen av dem ønsker vi å sende over til hovedstyret for en skriftlig besvarelse, sier leder av representatskapet, Julie Brodtkorb, til TV 2