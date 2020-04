For seks år siden dro Santino Mirenna (26) fra Sicilia i Italia for å prøve lykken som danser i Bergen. I fjor deltok han for første gang som en av proffdanserne i Skal vi danse, og fikk mye oppmerksomhet da han danset med skulderen ute av ledd.

Evelina Moholt (20) har gjennom hele livet vært med mamma og programleder Katrine Moholt (46) på jobb. Hun elsker Skal vi danse, og blir gjerne med på både generalprøver og etterfester.

Bøy opp til dans

Det er nettopp på en etterfest at italienske Santino legger merke til en flott, ung blondine i baren.

– Jeg visste ikke at Evelina var datteren til Katrine, sier Santino til God kveld Norge.

– Jeg tenkte at hun var veldig pen, og så begynte vi å snakke og danse litt. Jeg likte henne veldig godt, men jeg tenkte etterpå: «Åj, det var datteren til programlederen!», ler italieneren.

Evelina på sin side ble raskt sjarmert.

– Det er så gøy å bli bedt opp til dans og få svingt seg litt med en som kan det. Det var god kjemi, vi datet litt og det var full klaff, smiler hun.

– Det er farlig å ta med datteren sin på jobb, skyter Santino leende inn fra siden.

Men programleder Katrine Moholt har ikke hatt noe i mot romansen.

– Mamma og hele familien er veldig glad i Santino. Hun heier på kjærligheten, sier Evelina.

RØD LØPER: Evelina Moholt og Katrine Moholt på premieren av Phantom of the Opera på Folketeateret. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Går i morens fotspor

Paret har vanligvis et avstandforhold mellom Oslo og Bergen, hvor Santino jobber som instruktør i treningskjeden Aktiv365. Under koronakrisen har han holdt online rumbaklasser for flere tusen på Facebook.

Nå vurderer han å flytte til Oslo, hvor Evelina i høst skal begynne på musikk- og teaterskole.

– Jeg driver jo med teater og sang, og begynner på Bårdar til høsten. Så er jeg vanligvis i Kristiansand Dyrepark om sommeren og spiller Klatremus, forklarer Evelina, som hadde en liten rolle i NRK-suksessen SKAM.

Hennes mor Katrine har også en skuespillerutdanning i bånn.

– Jeg har jo vokst opp i det, og lært mye av mamma, så jeg har nok fått mye inspirasjon derifra. Men vi går jo litt forskjellige retninger, smiler Evelina.

Familien sitter innendørs

Evelina har ikke fått møte familien til Santino enda. De sitter for tiden innendørs i Italia.

– Mamma bor på Sicilia, og søstrene mine bor i Milano. I Milano har det vært veldig ille, men heldigvis så er de friske. Men det er veldig strengt i Italia, de må være inne hele tiden, de kan ikke gå en tur som oss i Norge, forteller Santino.

Han er enda usikker på når han kan få se familien igjen.

– Det er trist at jeg ikke vet når jeg kan besøke dem. Jeg håper det går fort og at jeg kan besøke de snart, sier han.

«Santino, du er så heldig!»

Men både familie og venner har fått med seg Santino sine bragder i Norge, og er stolt av hva han har fått til på seks år.

– Det er kjempestas. De har sett Evelina, og sier: «Santino, du er så heldig!», ler italieneren, som også har vært på TV i hjemlandet.

– Jeg fikk være med på et morgenprogram i Italia, hvor vi blant annet snakket om Skal vi danse. Familie og venner synes det er gøy å følge med. De er kjempestolte, sier Santino.