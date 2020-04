Dette er regjeringens beskjed til de uten jobb

– Vi har begynt å slippe litt opp på tiltakene, som er noe vi kan gjøre fordi vi alle har bidratt i dugnaden, sa justisminister Monica Mæland (H) under regjeringens daglige pressekonferanse onsdag.

– Men det gjelder å ikke slippe helt opp enda. Da risikerer vi å måtte stenge ned samfunnet igjen, og det er det ingen som ønsker, fortsatte Mæland, før hun gjentok de samme hytterådene som helseminister Bent Høie kom med tirsdag.

Arbeidsledige og permitterte

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) var også til stede under onsdagens pressekonferanse.

Asheim sa det utvilsomt er mange som kjenner på usikkerhet for fremtiden. Ifølge tall fra NAV var det tirsdag 430.000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV.

– Noen lurer på når jobben kommer tilbake, mens andre har mistet jobben helt, sier Asheim.

For å motvirke konsekvensene av den økonomiske krisen, har regjeringen de siste ukene lagt frem flere tiltak som er rettet mot arbeidsledige og permitterte.

– Vi har opprettet seks nye treparts bransjeprogram, blant annet innenfor reiseliv, frisør og dagligvare. Vi oppretter nå mer nettbasert opplæring, flere plasser på eksisterende tilbud ved universitetene og høyskolene, og mer opplæring av ufaglærte, sier Asheim.

Regjeringens mål

Forskning og høyere utdanningsministeren kunne også fortelle at regjeringen onsdag har justert dagpenge-regelverket, slik at de som ønsker å ta utdanning kan gjøre det uten å miste dagpengene sine.

– Målet er at de som nå er permittert eller ledig skal bruke tiden sin på å ta det siste faget de aldri rakk, for å få et vitnemål eller fagbrev i hånden, eller å oppdatere og bygge videre på den utdanningen de allerede har, sier Asheim.

Sammen med statsminister Erna Solberg la Asheim onsdag frem en stortingsmelding om kompetansepolitikk, hvor målet er at ingen skal «gå ut på dato» i norsk arbeidsliv på grunn av manglende kompetanse.

– Det er også slik at flere må lage en litt annen plan enn de hadde tenkt. Jeg sier ikke at alle skal søke seg til helt andre yrker, men det er nok en del som har planlagt friår og jobb som nå heller kan komme i gang med studiene sine.

– Eller permitterte som kan bruke tiden frem til jobben er tilbake til å oppgradere kunnskapen sin og være enda bedre rustet i jobben når vi kommer ut av dette, sier Asheim.

– Kan gå år før vi har vaksine

Til stede på pressekonferansen var også avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI). Hun sa det det var usikkert hvorvidt personer som har blitt smittet av koronaviruset, blir immune.