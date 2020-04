– Herlighet som vi gleder oss

I snart seks uker har frisørsalongene vært stengt, siden regjeringen 12. mars innførte de strengeste tiltakene Norge har sett i fredstid.

Mens helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Norske frisør-og velværebedriffter (NFVB), jobber intenst for å få på plass bransjeveilederen for smitteverntiltak for frisør -og velværesalonger, er det like stor aktivitet ute i de mange tusen frisørsalongene i vårt langstrakte land.

På Liertoppen kjøpesenter i Lier i Viken er gitteret på Josefsson frisørsalong halvveis nede, men på innsiden slår eimen av både rengjøringsmidler og desinfisering i mot deg.

Her står avdelingsleder Jette Raakjær og verneombud Annette Gunnestad med hodet langt nede i vaskebøttene.

Stort savn

De rengjør salongen, som om de aldri har gjort noe annet, mens de gleder seg vilt til å se igjen kundene sine.

– Jeg har vært her i 30 år og som frisør får man et tett forhold til kundene. De blir nesten som familie. Så det er jo klart vi savner dem, sier Raakjær.

Selv om de gleder seg veldig til å åpne dørene igjen, er de svært tydelige på klare smittevernregler.

STORVASK: Annette Gunnestad skurer hårtørkerne, så alt er klart til de kan ta i mot kundene igjen. Foto: Ingvill Drægni/ TV 2

– Hele kjeden vår, med fem salonger og 80 ansatte, innførte egne smittevernregler allerede i begynnelsen av mars. Og mens salongene har vært stengt, har ledelsen jobbet fram fire-fem ulike scenarioer som kan være aktuelle for å trygge både våre ansatte og kundene, sier Raakjær.

Rørende

Blant de 24 frisørene på avdelingen på Liertoppen, er det noen få som ikke returnerer til jobb i starten da de er i risikogrupper.

– Jeg har vært tydelig på at dette må hver og en kjenne på selv, alle skal føle at det er trygt å komme på jobb. Det har vært fantastisk, oppi det hele, å se de ansattes vilje til å stå på for både bedriften og kundene våre, jeg blir rett og slett rørt, sier avdelingslederen og sender et varmt smil til sin eneste kollega i salongen akkurat nå.

Raakjær ser fram til at bransjeveilederen er på plass, slik at de vet konkret hvilke regler de skal forholde seg til framover. Helsedirektoratet har forespeilet at veilederen vil bli lagt fram torsdag.

Selv om frisørene ennå ikke vet hva veilederen for smitteverntiltak vil inneholde, regner de med at obligatorisk hårvask, god avstand mellom kundene og et tillegg for ekstra hygienetiltak vil bli standard.

– Heldigvis har vi store lokaler, slik at vi har mulighet til å holde både en og to meters avstand mellom kundene, sier Raakjær.

Til alle døgnets tider

Mens vaskeklutene går grundig over alle flater, står ikke munnen stille på de to kollegene.