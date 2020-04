Representantskapet i Norges Bank krever flere svar etter et ekstraordinært møte angående ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.

– Vi har fått flere spørsmål fra representatskapet, og de skal vi nå se på, sier kommunikasjonssjef Runar Malkenes i Norges Bank til TV 2.

Ifølge Dagens Næringsliv måtte Olsen blant annet forklare hvorfor det ikke ble gjennomført en dybdesjekk av Tangen før ansettelsen.

– Vi har fått en redegjørelse fra sentralbanksjef Øystein Olsen, men vi har fremdeles noen spørsmål, så de vil bli oversendt til hovedstyret for en skriftlig besvarelse, sier leder av representatskapet, Julie Brodtkorb, til NTB.

Hun vil ikke si nærmere hva slags spørsmål som fortsatt står ubesvart.

– Vi har full tillit til sentralbanksjefen, sier hun.

Flere temaer sto på dagsordenen på onsdagens møte. I tillegg til selve ansettelsesprosessen, ønsket representantskapet å se nærmere på Tangens private investeringer. De ville også vurdere om nåværende sjef for oljefondet Yngve Slyngstad har opptrådt innenfor regelverket.



Vurderer granskning

Det var under et møte tirsdag det ble bestemt at representantskapet ønsket et ekstraordinært møte, som startet klokken 10 onsdag. Like før klokken 15 var møtet ferdig.



Representantskapets rolle er å ha tilsyn med Norges Bank og med oljefondet.

Det blir opp til representantskapet å beslutte om det skal nedsettes gransking av saken. Den vil dreie seg om hvorvidt hovedstyret i Norges Bank gjorde en god nok jobb da de ansatte Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

– Ut ifra hva sentralbanksjefen sier i den redegjørelsen stiller vi spørsmål, også kan det godt være at det er spørsmål vi stiller som de også trenger tid til å svare på, sa Brodtkorb til TV 2 tirsdag.

Dette er saken

Bakgrunnen for sakens utvikling er VGs avsløring om at den nylig ansatte lederen for oljefondet, Nicolai Tangen, i november 2019 spanderte et luksusseminar i USA for flere av Norges samfunnstopper.

Ifølge VG bestod turen av private jetfly fra Europa, tre netter på luksushotell med mat og drikke, i tillegg til to show av stjernene Sting og Gregory Porter. Alt var betalt av Nicolai Tangen.

Blant de deltakende på turen var avtroppende leder av Oljefondet Yngve Slyngstad, og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

I etterkant av avsløringen har Norges Bank lagt fram en fullstendig redegjørelse av ansettelsesprosessen av Tangen. Der skriver de blant annet at Slyngstad ikke var involvert i ansettelsesprosessen.

Saken oppdateres.