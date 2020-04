Kim (57) drepte, voldtok og ranet – nå vil han ut av høysikkerhetsfengsel

– Grenset mot psykopati

Retten la vekt på at Poulsen hadde begått alvorlige forhold over flere år.

Ekspertene mente at han hadde en dyssososial personlighetsforstyrrelse som grenset mot psykopati. Retten uttalte at handlingene vitnet om systematisk brutalitet og mangel på empati.

De mente også at handlingene hadde en ting til felles: At de kvinnelige ofrene ble invadert og utsatt for store psykiske påkjenninger.

16 år etter DNA-treffet og pågripelsen, soner fortsatt Kim Poulsen på Ila fengsels- og forvaringsanstalt i Bærum.

Flere ganger har Poulsen søkt om å bli prøveløslatt. Ettersom han er dømt til forvaring, og verken Kriminalomsorgen eller påtalemyndigheten mener han er klar for prøveløslatelse ennå, må retten avgjøre spørsmålet.

Annerledes i dag

Den siste rettsbehandlingen fant sted 1. april i år. Da ble Poulsen nektet prøveløslatelse. Asker og Bærum tingrett mener imidlertid at det er grunn til å tro at diagnosebildet er annerledes i dag enn da han ble dømt i 2005, heter det i den siste rettsavgjørelsen.

– Nå har han sonet i 16 år. Han har aldri hatt noen sosiale problemer under soningen. Han har vært en foregangsperson i alle år, uten å få refs og uten å ha benyttet rusmidler, sier Poulsens mangeårige forsvarer, Harald Grape.

Psykiater Randi Rosenqvist, som har observert Poulsen, mener at det ikke er grunnlag for å mene at Poulsen har dyssosial personlighetsforstyrrelse, slik ekspertene konkluderte i 2005.

Hun mener at Poulsen i en femårsperiode, da ugjerningene han ble dømt for skjedde, fungerte dyssosialt.

PSYKIATER: Randi Rosenqvist mener det vil være forsvarlig å prøveløslate Kim Poulsen i Danmark. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

«De fem dyssosiale årene har vært unntaket i et ellers regelstyrt liv, preget av ekstrem «moralisme» og en del absolutter i «verdensanskuelse», skriver psykiateren en rapport datert 21. oktober i fjor.

Vil sende han til Danmark

En utfordring når Poulsen etter hvert skal begynne overgangen fra soning i fengsel til et liv utenfor, er at han er varig utvist fra Norge. Han skal derfor utleveres til Danmark fordi han ikke kan prøveløslates i Norge.

Nå jobber norske myndigheter med å få dansk kriminalomsorg til å overta Poulsen.

– Vi mener at faren for gjentakelse fortsatt er nærliggende hvis han slippes ut og utvises til Danmark uten noen form for oppfølging. Norsk kriminalomsorg har ingen mulighet til å følge opp vilkår for prøveløslatelsen der, sier statsadvokat Cecilie Schløsser Møller og fortsetter:

– Hvis han skal løslates herfra nå, så er det ingen form for utslusing tilbake til samfunnet. Vi ønsker at Danmark skal ta over slik at han etter hvert kan prøveløslates der med nødvendig oppfølging fra danske myndigheter.

AKTOR: Cecilie Schløsser Møller vil ikke prøveløslate Kim Poulsen i Norge. Hun vil at 57-åringen skal overføres til Danmark og gradvis sluses ut fra fengsel der. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

Kan få åpen soning

Ila fengsel er ikke enig i psykiaterens vurdering av Poulsen.

I en risikovurdering fra november i 2019 legger anstalten til grunn at risikoen for at han vil begå ny alvorlig kriminalitet ikke er nevneverdig redusert. De trekker frem manglende erkjennelse av skyld og manglende vilje til å ta tak i sine egne problemer som begrunnelse.

Asker og Bærum tingrett skriver at de er svært bekymret for at 57-åringen ikke har erkjent og vist innsikt i de kriminelle handlingene han er dømt for. De mener at det fortsatt er en fare for at han vil begå nye alvorlige straffbare handlinger.

Psykiater Randi Rosenqvist mener at det vil være forsvarlig å prøveløslate Poulsen i Danmark.

Prosessen med å få overført Poulsen til dansk kriminalomsorg er pågående. Overføringen vil ta tid, og det er uvisst når den kan gjennomføres.

Statsadvokat Møller sier at dersom det drøyer før danskene kan ta imot 57-åringen, må norsk kriminalomsorg begynne jobben med å overføre Poulsen tilbake til samfunnet.

– Vi kan ikke la ham sitte på Ila uten mulighet for progresjon i soningen så veldig mye lenger. Kriminalomsorgen må etter hvert ta noen skritt, for eksempel å overføre ham til en åpen anstalt her, hvis han ikke snart kan overføres til Danmark.

Søster til drapsoffer: Skeptisk

Torill Lode, søsteren til Gunn Merete Lode, liker dårlig tanken på at Poulsen kan bli overført til en åpen anstalt i Norge. Familien har blitt varslet de få gangene 57-åringen har fått permisjon fra Ila fengsel.

– Det er en trygghet for familien at han skal ut av Norge den dagen han prøveløslates. Samtidig er det et ubehag, særlig for foreldrene mine, når han er ute på permisjon, sier hun.

I RETTEN: Torill Lode, avdødes søster, uttalte seg flere ganger under rettssaken i 2005. Hun håper at søsterens drapsmann blir overført til Danmark. Foto: Alf Ove Hansen / NTB Scanpix

Lode er skeptisk til at Poulsen etter hvert skal sluses ut i samfunnet. Det plager henne at han aldri har erkjent drapet.

– Det har vært veldig vanskelig. Vi har egentlig ikke fått alle svarene vi ønsker oss. Det kunne jeg tenke meg, uansett hvor brutale de måtte være, sier hun.