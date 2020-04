Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo bekrefter overfor TV 2 at det snart blir mulig å kjøpe utepils i hovedstaden igjen.

– Ølkranene åpner tidlig i mai, sier Johansen.

Fredag kunngjorde byrådslederen at Oslo forbereder en gradvis åpning av utelivet i hovedstaden, hvor all skjenking i barer og restauranter har vært totalstengt siden 21. mars for å begrense koronasmitte.

En gruppe representanter fra bransjen er med i planleggingen hvordan oppmykningen skal gjennomføres.

