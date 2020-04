Titusener av nordmenn har latt seg lure – slik unngår du å gå i fella

Av de 15 prosentene som har opplevd koronarelatert svindel, svarer altså én av fire at det har hatt en økonomisk, digital eller sikkerhetsmessig konsekvens.

For de fleste har det gått utover dem selv eller husstanden de tilhører, mens 12 prosent oppgir at konsekvensen har rammet virksomheten hvor de jobber.

I undersøkelsen svarer også to av ti ansatte på hjemmekontor at de ikke varsler noen om svindelforsøk de blir utsatt for, og bare én av fire oppgir at deres virksomhet har interne prosedyrer som de følger.

– At bare en av fire opplever at virksomheten de jobber for har interne prosedyrer for å håndtere denne typen sikkerhetshendelser, er selvsagt altfor dårlig. Samtidig er det dessverre ikke overraskende, sier administrerende direktør Odin Johannessen i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Etterlyser rutiner

Johannessen mener tallene i undersøkelsen sier noe om behovet for en god sikkerhetskultur med prosedyrer de ansatte har god kjennskap til.

Den siste Mørketallsundersøkelsen fra NSR fra 2018 tyder på at rundt fire av ti norske virksomheter står uten et rammeverk eller styringssystem for informasjonssikkerhet. Det kan få store konsekvenser, advarer Johannessen.

– Blir en ansatt lurt til å klikke på en ondsinnet lenke, kan det få store økonomiske konsekvenser for hele virksomheten, spesielt om man ikke har rutiner for å håndtere sikkerhetsbruddet når det oppstår.

– I verste fall kan dette gå ut over troverdigheten til virksomheten overfor deres kunder. For å gjøre skaden minst mulig er det derfor avgjørende at de ansatte kjenner varslingsrutinene, understreker Johannessen.