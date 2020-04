– Arrangøren og styresmaktene tar en enorm sjanse. Det kan bli et mareritt

– Ja, det burde utsettes til 2021. Jeg synes det høres ut som en massiv risiko.

Det sier epidemiolog og avdelingsleder ved School of Public Health and Family Medicine ved universitetet i Cape Town, Landon Myer, til TV 2.

Som samtlige av en rekke utenlandske eksperter på fagfeltet TV 2 har vært i kontakt med, er han meget skeptisk til planen om å avholde Tour de France fra 29.august til 20.september.

Verdens største sykkelritt ble i midten av april utsatt fra tidsrommet juni-juli til august-september, noe som ble møtt med lettelse og optimisme i sykkelmiljøet.

Frykter at rittet kan føre til dødsfall

Men flere stemmer er også mildt sagt skeptiske til planen til arrangør ASO og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

– Det gir mest mening å utsette det til 2021 - som OL og fotball-EM. Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for dette sterke behovet for å arrangere Touren i år - det handler vel til syvende og sist om penger, sier Myer, og fortsetter:

– På den ene siden, så kan det gå veldig fint. Epidemien kan være på tilbakegang, kontrollrutiner kan være implementert, og rittet kan bli holdt med minimal påvirkning på folkehelsen. På den andre siden, så kan dette bli et mareritt - å bidra til å spre smitten og på den måten ta livet av folk, direkte eller indirekte. Det er umulig å si hvordan det vil bli, så arrangøren og styresmaktene som tillater dette tar en enorm risiko.

– Rittet må kanselleres om én tester positivt

Professor Rowland Kao ved universitetet i Edinburgh er spent på argumentasjonen til arrangøren.

– Hvis ASO har gjort risikovurderinger og fått gode faglige vurderinger, og fremdeles er overbeviste om at det kan arrangeres, så kan de kanskje ha en forklaring på hvordan de skal gjøre dette. Men den forklaringen er ukjent for meg. Sett utenfra, så ser det ut som en enorm risiko å ha et stort arrangement planlagt nå, når vi ikke vet hvordan omgivelsene vil være, sier Kao.

Han peker videre på kaoset som vil oppstå om én eneste deltaker skulle bli smittet underveis.

– Om én rytter tester positivt, så må du kansellere rittet. Det er ingen andre alternativer. Og om rittet må avlyses underveis, så vil det være, til og med økonomisk, verre enn om du bare kansellerer det nå. Man vil jo da allerede ha planlagt og ordnet alt, for så å måtte kansellere… Så til og med fra et økonomisk perspektiv, så må man spørre seg hvorfor de vil gjøre dette, sier han.

– Vanskelig å se for seg at de kan garantere for sikkerheten

Dr. Jennifer Balkus, assisterende professor ved avdelingen for epidemiologi ved University of Washington School of Public Health, ser helst at Touren blir utsatt til 2021 - til tross for at hun selv er over gjennomsnittet glad i sykkelsporten.