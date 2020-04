Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) legger opp. Det var NRK som først omtalte nyheten.

– Jeg har rett og slett flere drømmer hvor jeg ser meg selv som helsearbeider enn som langrennsløper, sier Uhrenholdt Jacobsen i en pressemelding fra Skiforbundet.

– Da tenker jeg at jeg er moden for å bruke tiden min annerledes, med medisinstudiet som førsteprioritet, og vil derfor gi meg som landslagsløper før jeg eventuelt mister motivasjonen, sier Jacobsen, som har ett år igjen av medisinstudiene.

– Det er likevel med stolthet jeg legger opp etter en toppsesong i skisporet i kombinasjon med fulltidsstudier, sier Heming-løperen.

– Jeg mistet ikke troen på å kunne prestere på toppnivå, men tanken på å kjempe om VM-medaljer trigger ikke på samme måte som tidligere. Kanskje ble denne koronapandemien en perfekt overgang for meg til livet som helsearbeider, der visjonene er mer fremtredende enn på idrettsbanen. Jeg tar det som et tegn på at jeg har gjort mitt med nummer på brystet og Norge på ryggen, sier hun.

Uhrenholdt Jacobsen står med seks verdenscupseire. Hun tok sitt første og eneste individuelle VM-gull på seniornivå i Sapporo i 2007. Da holdt hun fortsatt junioralder. Jacobsen har også to VM-gull på stafett. Under OL i Sør-Korea var hun en del av stafettlaget som gikk inn til gull.

– Folkekjær rollemodell

I tillegg til å ha vunnet to VM-sølv og fem VM-bronser som senior, har hun tre individuelle VM-gull og to laggull som junior. I 2015 ble hun tildelt Egebergs Ærespris for sine prestasjoner i langrenn og friidrett.

– Det er en folkekjær og uredd rollemodell med stort mot og pågangsmot som i dag legger opp, sier langrennssjef Espen Bjervig.

– Jeg vil rette en stor takk til Astrid som en utøver som alltid står opp for det hun tror på. Hun er en gjennomfører, og med sin livserfaring har hun kjent både glede, sorg og smerte på kroppen mer enn mange av oss andre, spesielt i en så ung alder. Måten hun har løst utfordringene på står det stor respekt av. Vi gleder oss til å følge Astrid i hennes legegjerning og politiske engasjement for idretten og ønsker henne og alle som følger på hennes vei lykke til videre, sier Bjervig.

– Har turt å prate der andre har tiet

TV 2-ekspert Petter Skinstad roser Uhrenholdt Jacobsens engasjement utenfor sporet.

– Hun har vært en veldig viktig løper i løypen, men kanskje aller viktigst utenfor løypen. Det er nok der hun har gjort størst inntrykk på folk flest. Hun har vært aktiv i en periode der vi har hatt løpere som Marit Bjørgen og Therese Johaug, løpere som har forsynt seg grovt av medaljefatet. Jeg tror mennesket og personen Astrid er det folk flest har knyttet sterkest forhold til, sier han.

– Hun har vært en folkekjær utøver som har turt å prate der andre har tiet. Hun har vist noen verdier som mange har satt pris på. Det er annerledes-utøveren som folk kommer til å savne mest, fortsetter Skinstad.