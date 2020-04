Kongsberg Miners-krumtapp Nikolas Skauen skulle etter planen vært i gang med ny basket-sesong i Australia, men på grunn av koronapandemien er turen til Brisbane Sunshine Rip satt på vent.

På ubestemt tid.

Men basket blir det også i korona-lockdown, og nå har 30-åringen satt ny verdensrekord i å skyte over plata og ned i kurven.

– Det begynte med at jeg og noen venner har lagt ut noen treningsøvelser på web nå i korona-tida. Vi ga folk en utfordring med å skyte ti ganger på rad over plata og i kurven. Men det var ingen som klarte det, forklarer Skouen.

– Så jeg måtte slå opp hva rekorden lyder på. Guiness rekordbok opererer med at NBA-stjerna Ricky Rubio har greid 18 på rad på ett minutt.

Uoffisiell verdensrekord

På nettstedet RecordSetters var det beste klippet 19 på rad.

– Så jeg har øvd meg en del. Da jeg ble filmet, greide jeg 35 strake. Jeg har faktisk klart 50, men det har vi ikke opptak av. Så vi regner nå de 35 som ble filmet som «uoffisell verdensrekord», sier Skouen.

– Jeg visste ikke om Rubios rekord da vi gjorde opptaket. Men det viser seg at jeg brukte ett minutt på de første 18 her; litt artig at jeg har tangert den spanske verdensmesteren.

Rekordsesong

Skouen var en veldig viktig brikke hos seriemester Kongsberg Miners, som gikk gjennom grunnserien i BLNO med 26 seirer på 27 kamper; det eneste tapet kom mot Skouens ungdomsklubb Gimle. Skouen scoret i gjennomsnitt 19,8 poeng per kamp.

Da sluttspillet blei avlyst, sto det 1-1 i kamper i Kongsberg kvartfinaleserie (best av 3) mot Asker Aliens.

– Veldig gøy å være med på rekordsesongen. Trivdes veldig godt i Kongsberg, sier bergenseren.

Skouen tok sin universitetsutdannelse i USA på basketstipend, de siste tre årene hos Pepperdine i California. Etter det har han livnært seg av basket i Tyskland (Wolfenbüttel), Spania (Iraurgi, Gipuzkoa San Sebastian og Zornotza) og Slovakia (MBK Handlova), i tillegg til BLNO-opphold hos Frøya og Kongsberg.

Brisbane satt på vent

Planen videre var å kunne pendle mellom den sørlige- og nordlige halvkule og kunne spille basket året rundt.

– Sesongen i den nestbeste ligaen i Australia varer fra april til august. Mens jeg spilte for Brisbane Sunshine Rip skulle jeg også hospitere ukentlig hos NBL-laget Brisbane Bullets. Så jeg så en mulighet videre i så sterk basketnasjon som Australia.

– Men gitt at den norske og de europeiske ligaene gjerne spilles fra september til april; er det muligheter for spill i to ligaer og to sesonger og pendle mellom Australia og Europa.

Akkurat nå er alt satt på vent. For Skouen som for store deler av idretts-verdenen for øvrig.

Men den gjennomtrente basketatleten ligger aldri på latsiden. Det kan bli satt nye «verdensrekorder» når Skouen nå herjer på hjemlige kurver i Bergen mens vi alle venter på at verden skal bli friskmeldt.