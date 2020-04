– Noen elever får ikke læreren sin

Utenfor Godlia skole i Oslo står rektor Sverre Andenæs med tommestokk og teip for å måle opp hvor elevene skal stille seg opp når de kommer på mandag.

– Her er det tredje trinn som skal stå, de blir delt opp i fire grupper, sier Andenæs som er rektor for grunnskolen øst i Oslo som normalt har 463 elever.

Når skolene åpner mandag må de følge smittevernveilederen og lærernormen og dermed blir elevene i småskolen delt inn i grupper med maks 15 barn og må forholde seg til egne faste voksne.

På Godlia medfører det at nesten alle rom på skolen blir tatt i bruk. Fra å ha 12 klasser til vanlig blir elevene nå delt opp 19 grupper.

– Skolen er nesten helt full nå, vi er heldige som har nok friske ansatte og nok rom ledig til å få dette til å gå opp, sier rektoren.

Annerledes skolehverdag

Men nye grupper vil gjøre at elevene ikke får gå sammen med alle i klassen sin.

– For de som er små vil jo dette være rart, men vi skal jobbe for at gruppene blir gode og at alle har noen kjente. Men noen får ikke læreren sin rett og slett og det skjønner vi at en første-klassing kan kjenne på, sier Andenæs, som viser hvordan elevene må sitte en og en på dobbelpultene med alle saker og klær ved pulten fordi garderobene ikke lenger kan brukes og man kan ikke låne utstyr av hverandre.

SPENT: Rektor Sverre Andenæs ved Godlia skole har forberedt skolens areal og ansatte på hvordan elevene skal tas i mot.. Foto: Anine Hallgren

– Elevene skal sluses rett fra friminutt til håndvask, deretter skal de vaske pultene sine og vi har satt pultene opp med god avstand, forteller rektoren.

Skolen her mener både elever og ansatte vil takle den nye skolehverdagen.

– Når vi først er i gang vil vi bruke noen dager på innkjøring og så blir det nok en grei normalsituasjon etter hvert. Vårt hovedfokus er å få gruppene til å fungere bra og at vi får til god undervisning og flyt i opplegget,sier han.

I tillegg mener han det blir viktig å overholde smittevernstiltakene så alle holder seg friske.

– Vi voksne må bli vant til en situasjon der vi tar mye mer hensyn til hverandre og kontaktpunkter på skolen. Det er så mange flater her som vi er borti hver dag så vi må ta hensyn, desinfisere og vaske godt, følge reglene og vi er nødt til å holde oss friske. Blir det mange syke voksne her, blir kabalen vanskelig, sier rektoren.

EN OG EN: Elever som vanligvis deler pult blir sittende en og en med god avstand i klasserommene, Foto: Anine Hallgren

– Trygt

Kunnskapsministeren mener det er forsvarlig å åpne skolene igjen.

– Vi hadde ikke åpnet hvis det ikke var trygt, sier Guri Melby (V) som ikke er bekymret for skoleåpningen, selv om plassmangel blir en utfordring.

– Jeg er fullt klar over at skolene i Norge er veldig ulike. Det er forskjell på hvor mye plass man har og hvilke muligheter man har, men jeg tror det er viktig å tenke kreativt om hvordan man løser dette. Kanskje man finner noen andre måter å gi undervisning på ute eller i andre type lokaler, sier Melby til TV 2.