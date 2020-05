Hva får du når du monterer en Lamborghini-motor i en luksusbil fra Audi? S8 er svaret.

I alle fall hvis vi ser på andre generasjon, som debuterte tilbake i 2006. Dette var virkelig top of the line på den tiden.

S8 bygger på den allerede luksuriøse A8, men har fått en dose ekstra styling og ikke minst mer motor.

Ny kostet bilen nærmere to millioner kroner i Norge. Ikke overraskende har prisene falt betydelig de siste årene. Nå får du faktisk luksusbilen ned mot 250.000 kroner – med største motoralternativ.

V10 fra Lamborghini

Audi vakte virkelig oppsikt da de lanserte andre generasjon S8, med tilnærmet samme motor som vi finner i superbilen Lamborghini Gallardo.

Vi snakker 10 sylindre i V-formasjon, på til sammen 5,2 liter. Her finner vi ingen form for turbo eller kompressor. Dette er ekte og selvpustende!

Audi valgte å gjøre et par justeringer på motoren. I motsetning til Lamborghini sin spec, er den i S8 boret opp fra 5 til 5,2 liter. Det sørger for mer dreiemoment på lavere turtall, noe som trengs i en tung luksusbil som S8.

Effekten er derimot justert ned fra 500 til 450 hk. Det er likevel en hinsides kraftpakke. 0-100 km/t er unnagjort på bare 5,1 sekunder, mens toppfarten er elektronisk begrenset til 250 km/t.

Det som kanskje er minst like vilt med S8 fra denne generasjonen, er lyden fra V10-motoren. Har du sportseksos her, er du sikret et helt spesielt og dypt lydbilde få andre i klassen er i nærheten av.

Fire rør og en S-logo avslører at dette er toppmodellen.

Her er nye Audi S8

Få til salgs

I bruktmarkedet florerer det ikke akkurat av S8. Totalt rundt 20 biler, og enda færre med V10-motor.

Treverk er byttet ut med karbon i interiøret på S8.

Nå har vi funnet et skikkelig «direktør-eksemplar» – med sort interiør og sort metallic lakk.

2008-modellen har seriøst mye utstyr og er i tillegg nylig EU-godkjent.

Bilen har rullet 172.000 kilometer og er priset til 319.000 kroner. Vi snakker med andre ord om et prisfall på rundt 1,7 millioner kroner fordelt på 12 år.

Det største verditapet er altså for lengst unnagjort. Så kanskje det er nå man skal klinke til å kjøpe drømmebilen?

Sammen med BMW 7-serie og Mercedes S-Klasse, er Audi A8/S8 en av de klassiske direktørbilene i det norske markedet.

Dette bør du sjekke

Som vanlig på bruktbiler i dette segmentet, er det viktig å sjekke servicehistorikken nøye.

S8 er både stor og tung, så bremsene slites fort og bør derfor sjekkes. Det samme gjelder forstillingen, her bør foringer, kuler, stag og ledd undersøkes.

Luftfjæringen er dyr å fikse om den går i stykker. Som alltid må alle elektriske funksjoner også sjekkes. Her har mange eiere opplevd en del irriterende småfeil – som fort kan bli dyre å reparere på en slik bil. ABS-sensorer, parkeringssensorer, infotainmentsystem og klimaanlegg bør også sjekkes nøye, sammen med alt fra varmeseter til vindusviskere.

Er alt dette på stell, bør du ha et veldig bra utgangspunkt for å kunne nye råskinnet av en direktørbil – i mange år fremover!

