Northug har endret syn i debatten – frykter russisk overtak

– I den situasjon vi er i nå, hadde nok jeg ropt på høydehus, sier Northug.

34-åringen er forberedt på at hans syn vil vekke liv i en debatt der frontene var steile før forbudet mot bruk av høydehus ble innført i 2003.

Det var etter flere år med diskusjoner, hvor det meste dreide seg om det var etisk riktig å benytte høydehus. Det toppet seg da Vebjørn Rodal gikk til angrep på Bjørn Dæhlie. Skiløperen og flere andre landslagsløpere hadde på den tiden installert høyderom hjemme.

Den gangen lød det fra Rodal: «Etter mine moralbegreper, så jukser han (Dæhlie). For meg eksisterer ingen gråsoner i idretten, bare knallhard trening, idrett skal drives naturlig, uten kunstige metoder.» Dæhlie var på sin side skuffet over å bli betegnet som juksemaker.

Petter Northug har sverget til høydeopphold gjennom hele karrieren, uavhengig av om store mesterskap gikk i høyden. Han har i alle år oppholdt seg til fjells i Mellom-Europa – og samtidig vært imot bruk av høydehus.

– Fordel for russerne

Men med reiserestriksjoner her til lands, kan Norge stille dårligere forberedt enn konkurrentene i Beijing i 2022, mener Northug. Det liker han dårlig, og snur like gjerne i synet på høydehus.

– Russland har muligheten til høydeakklimatisering i hjemlandet. Der er det en rekke plasser å velge mellom. Russerne slipper å reise ut av landet sitt, og får en fordel med det, argumenterer Northug, og fortsetter:

– På samme måte som løpere fra Mellom-Europa, som lever og trener på samme høyde som det skal gås renn på i Beijing. Dersom våre løpere får begrenset tid i høyden, så er det en stor ulempe.

– Hvor mange døgn måtte du ha hatt i høyden før et OL i Beijing dersom du skulle stilt best mulig forberedt?

– Det er jo noe individuelt dette, men jeg hadde nok startet forberedelsene til et OL tre-fire år i forveien. Min erfaring var at 100-110 dager i høyden pr. år var det ideelle. Noen av de beste løpene jeg gikk var for øvrig etter lange høydeopphold, svarer han.

Professor kontrer

Professor ved NTNU, Øyvind Sandbak, mener derimot at et ja til høydehus ikke vil løse akklimatisering til OL.

– På ingen måte, kontrer Sandbak, og utdyper:

– Jeg tror de viktigste effektene nordmenn som bor i lavlandet kan ha av å trene i høyden, er først og fremst å lære seg å konkurrere i høyde. En må lære seg å trene riktig i høyde. En må lære å leve der, sove godt og restituere godt. Det her handler om mye mer enn hva den marginale effekten som man eventuelt kan få på blodet av annen type høydeeksponering.