Dette angrer helsedirektøren på i dag

Alle sine øyne har de siste ukene vært rettet mot helsedirektør Bjørn Guldvog (61), etter at han var med på å ta avgjørelsen om de strengeste tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

– Det er en stor og vanskelig krise hvor folks helse er viktig å ta vare på. Det ansvaret kjenner jeg på, sier Guldvog til God morgen Norge.

Nødvendig med tiltak

Avgjørelsen om å stenge skoler og barnehager er et av de tiltakene som har fått mye oppmerksomhet.

I starten visste ingen hvor mottakelige barna er for viruset. Men etter å ha hentet erfaringer fra andre land, kan det nå tyde på at det er lite smitteføring blant denne gruppen. Likevel mener helsedirektøren at tiltaket var helt nødvendig.

– Vi opplever at det er nå er trygt å åpne med de tiltakene som er iverksatt. Også mener jeg likevel at det var riktig på det tidspunktet å stenge, for vi hadde ikke de rutinene på plass som skulle til for at dette skulle være trygt nok.

Men selv om samfunnet går sakte, men sikkert tilbake til normalen, påpeker Guldvog at vi ikke er i mål ennå.

– Vi ønsker alle sammen at det skal gå tilbake til det vi kjenner og som vi er så glad i. Vi har en type kontroll, men det er viktig å si at vi har ingen garanti for at dette blusser opp igjen.

Frykter nye smittetopper

Han forteller at befolkningen, gjennom en solidaritetsdugnad, har fått ned smittetallene ned i Norge.

Likevel påpeker han at vi må belage oss på å leve annerledes, og at vi må forsette med de alminnelige tiltakene som å vaske hender, holde oss hjemme når vi er syke, ikke være i store grupper og holde en avstand på to meter.

– Alle disse tingene er så ekstremt viktig for at dette ikke skal blusse opp igjen. Men hvis vi klarer å få antall smittende virkelig lavt, kan vi begynne å normalisere livet i samfunnet vårt, slik at det ikke blir så stor forskjell fra før, sier han og legger til:

– Men dette er vanskelig fordi det er en balansegang, og jeg er litt redd for at folk tenker at: «Nå har vi jobbet i to måneder med dette her og nå har vi vært kjempeflinke og nå må vi kunne slappe av». Men vi er nok ikke der, for dette viruset kan veldig fort blusse opp igjen.

– Kommer det nye topper?

– Det behøver ikke det, men det kan komme og vi må være forberedt. Det kan komme nye smittetopper så tidlig som i juli til september hvis vi slipper opp for mye eller hvis vi endrer atferd og tillater at vi har mye kontakt. Og det kan være at det kommer senere på året, men det kan også være at vi unngå det hvis vi er virkelig flink til å overholde disse tiltakene.