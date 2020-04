Stengte land, fly på bakken og minimal biltrafikk har ført til en enorm reduksjon i de farlige CO2-utslippene. Forskere sier at vi i 2020 kan få den største nedgangen i klimautslipp på 75 år.

Før- og etterbilder fra storbyer verden over viser effekten av en dramatisk nedgang i menneskelig aktivitet.

I Kina forteller folk i Beijing at de for første gang på mange år kan se stjerner på nattehimmelen.

Byer som er vant med et slør av smog, har nå klar blå himmel, og i Venezia hvor vannet vanligvis er brunt, er det nå så blått og klart at man kan se fisk som svømmer rundt.

I USA er det målt renere luft siden målingene startet.

– Vi kan få en nedgang i CO2-utslipp på fem prosent eller mer i år. Det høres kanskje ikke mye ut, men det har ikke skjedd de siste 75 årene, sier professor Rob Jackson ved Stanford University.

Det er imidlertid få som tør håpe på at forurensingen forblir lav etter pandemien er bekjempet, men mange argumenterer for strukturelle endringer som legger til rette for klimavennlig gjenoppbygging av økonomien.

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) inngår i FN-systemet og er en av organisasjonene som formelt opprettet FNs klimapanel på 1980-tallet. De håper man skal holde fokus på det langsiktige arbeide for å løse verdens klimaproblemer.

– Tidligere økonomiske kriser er ofte blitt etterfulgt av en innhenting med mye høyere utslippsvekst enn før krisen, sa WMO-sjef Petteri Taalas under markeringen av Jordens dag i forrige uke.

– Vi må vise samme besluttsomhet og samhold mot klimaendringene som mot covid-19, sa han videre.

– Regjeringer bør lære av koronakrisen og erkjenne at vi kan møte på større utfordringer i framtiden, sier Peter Betts, som er tidligere leder for klimaforhandlinger i Storbritannia og EU, og nåværende leder for en tenketank i London.

– Det er nå press på landene for å skape virusrelaterte smarte løsninger på hvordan bedrifter kan drives klimavennlig, sier han.