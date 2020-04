MAnn i 30-årene varetektsfengslet:

Politiet: Prøvde å drepe tre personer med kniv

RYKKET UT: Politiet mener at den siktede mannen i 30-årene hadde til hensikt å drepe de tre personene som ble knivstukket på Ammerud mandag ettermiddag. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

En mann i 30-årene ble onsdag varetektsfengslet i to uker. Han er siktet for tre drapsforsøk og ett tilfelle av vold etter et knivangrep på Ammerud i Oslo mandag.