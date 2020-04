Det har lenge vært kjent at vestlige menns sædkvalitet går nedover. En gjennomgang av en rekke studier viser at menn i vesten har omlag halvparten så mange sædceller som de hadde for 40 år siden.

Ekspertene er ennå ikke sikre på hvorfor, og det forskes mye for å finne ut hva som egentlig skjer.

Sunt kosthold

En hypotese som diskuteres er om kosthold kan spille en rolle, og en fersk studie fra Linköpings universitet i Sverige peker i den retning. Der fikk alle 15 menn som deltok raskere sperm etter kun to uker med sunt kosthold.

– Studien er spennende fordi den ser på korttidseffekter som kom i løpet av 14 dager eller kanskje bare en uke. Noe har påvirket de modne spermiene, sier professor Trine B. Haugen ved OsloMet.

Etter inspirasjon fra den svenske studien har Helsekontrollen gjennomført et eksperiment sammen med forskere fra OsloMet. Fem menn har levd på en sunn diett bestående av mye frukt og grønnsaker, fisk, magre kjøtt- og meieriprodukter, plantefett, grove kornprodukter og nøtter i 14 dager.

Dietten er basert på offisielle kostholdsråd i Norge. Før og etter har mennene avlagt en sædprøve anonymt, og deretter ble sæden analysert.

Spennende resultat

BEVEGELSE: God bevegelighet er viktig for at sædcellene kan nå fram til egget! Foto: Ingvill Sunnby/Helsekontrollen.

For fire av fem deltakere kunne ekspertene ved OsloMet se en bedring i bevegelighet, det vil si at andelen spermier som beveger seg fremover har økt hos alle fire.

Det er kun bevegelighet som er undersøkt i testen, denne evnen er likevel viktig for sædcellenes mulighet til å nå fram til egget.

­– Dette er et veldig spennende resultat, og det hadde vært gøy å følge opp med en ordentlig vitenskapelig studie med flere deltakere, sier førsteamanuensis Oliwia Witczak ved OsloMet.